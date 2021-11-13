تغريم 25 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة في فارسكو

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوي، وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق؛ حملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء لغلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

تغريم 25 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة في فارسكور

وفي سياق متصل أشرف اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، على حملة مكبرة وبالاشتراك مع إدارة المتابعة بالمحافظة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

وقد أسفرت الحملة عن مصادرة 8 كراسى وترابيزه و23 كوبا زجاجيا، وتم تغريم 25 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما تحصل 1250 جنيها، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حول المضبوطات، وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظ دمياط يشدد على استمرار الحملات التفتيشية

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار الحملات التفتيشية بالمطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل المناطق، وكذا الالتزام بالمواعيد الشتوية للفتح والغلق.