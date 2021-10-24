اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين إجراميين حاولا غسل 240 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، ومسجون حاليا على ذمة إحدى القضايا، ووالدة زوجته، مقيمان بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما لمبالغ مالية كبيرة.

غسل 240 مليون جنيه

وحاول المتهمان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، والتي تقدر بـ240 مليون جنيه، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداع جزء من الأموال في حسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

جهود الداخلية لمكافحة الجريمة

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.