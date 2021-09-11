العوضي: ياسمين كان قدامها 3 ساعات على الموت وهاخد الإجراءات القانونية

شن الفنان أحمد العوضي، هجومًا حادًا على الطبيب الذي أفشى أسرارًا عن حالة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية، قائلا «مش عارف ليه بيطلع ويتكلم، وهو مش من فريق الأطباء المعالجين؟ وتدافع وخلاص؟ دي جريمة وتخالف أخلاق المهنة»، موضحًا أنه متعجب تمامًا مما دونه الطبيب الذي أفشى أسرار حالة زوجته، ووصفه الطبيب المعالج الذي تسبب في مضاعفات لزوجته بـ«أستاذ الأجيال».

مضاعفات العملية الجراحية كادت أن تقتل زوجتي

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن هذا الطبيب ادعى أن العملية التي أُجريت لزوجته كانت دقيقة للغاية، وما حدث لها مضاعفات طبيعية، «طب لما هي عملية دقيقة، إزاي الطبيب المعالج اللي إنت مسميه طبيب الأجيال يقولها هاتخرجي بعد يومين من المستشفى في حين إن المضاعفات كانت تقتلها».

العوضي: سأتخذ إجراءات قانونية ضد الطبيب المعالج ومفشي الأسرار

وتابع: «لو كانت بتعمل عملية لوز كانت هتقعد أسبوع في المستشفى مش يومين، لما نتكلم نتكلم بعقل ولما تخرج تتكلم عن حالة مريضة لا حول ولا قوة لها، في فراش المرض، وتبرر وتغسل الماء بالماء مش طبيعي، وأنا وقتها مارضيتش اطلع أرد لأن مكنش فيه حاجة شغلاني غير إني أطمن على ياسمين، زي ما شكرت الأطباء اللي أنقذوها، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المعالج المهمل، وكذلك الطبيب مفشي الأسرار».

وتابع زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز: «طبعًا المقصر لازم يأخد جزاءه، وأنا هتحرك قانونًا وأنا أثق في عدالة القضاء المصري، عندما عرضت الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز بعد إصابتها بالمضاعفات على الدكتور هشام الكيلاني، أستاذ المناظير بجامعة عين شمس، صعق وقتها من تدهور الحالة، وقال لي: نلحقها دي تلات ساعات وممكن تموت، وألاقي الطبيب المعالج بيقلي حالة واردة بنسبة 15%».