الداخلية تشن حملة ضد «النصابين» في 4 محافظات.. مستحضرات مغشوشة وعقود عمل وهمية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال وأيضًا الغش التجاري.

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة» وعدد «6» آخرين، بقيام «إحدى السيدات» بتلقى مبالغ مالية منهم؛ لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

6 ملايين جنيه.. حصيلة النصب

بإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها «سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة»، واستولت على مبالغ مالية قدرها «6» ملايين جنيه من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة.

42 عقد عمل وهمي

في سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة» بممارسة نشاط احتيالى في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أمكن ضبط المتهم، بمقر الشركة المشار إليها، بحوزته «42 عقدًا وهميًا منسوبًا لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها في النصب والاحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف ضحايا الشركة»، كما أمكن الاستدلال على عدد من المجنى عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافًا للحقيقة.

ضبط نصاب الإسماعيلية

كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا «أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية» و«7» آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عن إعطائهم الأرباح ورفض رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية» بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة بنصف مليون جنيه

فيما رصد الأجهزة الأمنية، قيام «صاحب شركة للزيوت الطبية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر» بممارسة نشاط غير مشروع في مجال بيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية، وغير مسددة للضرائب المستحقة عليها وبيعها بأسعار باهظة من خلال شركته الكائنة بمدينة الغردقة بالمخالفة للقانون، وأنه يتخذ من الشركة الخاصة به مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع تلك المستحضرات المغشوشة، التي يضع عليها علامات تجارية لماركات عالمية معروفة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية، تم استهداف الشركة المشار إليها، وبالتفيش أمكن ضبط «كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة والزيوت الطبية مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات ويتم بيعها بأسعار باهظة الثمن، على أنها منتجات أصلية دون سداد الضرائب المستحقة عليها»، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من «580 ألف جنيه».