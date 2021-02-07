«الأموال العامة» تكثف حملاتها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال

فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والإستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون؛ نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط القضايا الآتية:

ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية»، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من «7 مواطنين» على أكثر من «مليون جنيه»، بدعوى توظيفها فى مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية؛ إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وفي واقعة مشابهة تم ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية»، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من مواطنين على أكثر من «430 ألف جنيه»، بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وفي ذات السياق، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية وآخر، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما، بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية و«له معلومات جنائية»، بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكنت من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيان بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.