مصدر: أشرف السعد ليس مطلوبا أمام الأموال العامة

كشف مصدر قضائي، عن أن رجل الأعمال أشرف السعد العائد من إنجلترا بعد رحلة هروب 26 سنة، ليس مطلوبا في أي قضايا أو بلاغات أمام نيابة الأموال العامة العليا، موضحا أنه لا يزال موجودا في نيابة شرق القاهرة الكلية، لمراجعة أوراقه، للتأكد من عدم صدور أي أحكام قضائية أو قرارات من النيابة العامة بحقه.

لم يخضع لأي تحقيق

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعد لم يخضع لأي تحقيق في أي قضايا أو بلاغات أمام النيابة العامة، لعدم وجود بلاغات أو قضايا قيد التحقيق بحقه أمام نيابة شرق القاهرة الكلية أو الأموال العامة.

فحص الأوراق

وتابع أن النيابة العامة تواصل أعمال فحص الأوراق، وعندما تنتهي من أعمالها ستصدر قرار بحقه.