كيف تتجنب دخول العقارب إلى منزلك؟.. 6 طرق فعالة منها المصائد اللاصقة

تعد العقارب من أنواع الحشرات المؤذية والضّارة جدا، والتي غالباً ما تعيش في الصحراء، خاصة الأحجام الكبيرة منها، حيث تبقى مختبئة طوال فترة النّهار وتظهر في الليل للبحث عن الماء والغذاء، وقد يعاني بعض الأشخاص من وجود العقارب بالقرب من منازلهم، أو في حدئق بيوتهم، لذا دائما ما يتساءلون عبر مواقع البحث عن كيف يمكن تجنب دخول العقارب إلى منزلك؟.

ويمكن التّخلص من هذه العقارب ببعض الطّرق الفعالة، ومنها:

1ــ استخدام مبيد حشرات غير سام

تعد من أهم وسائل مكافحة العقارب، حيث يمكن تنفيذ تلك الخطوة عن طريق رش نوع معين من المبيد الحشري حول المنزل وفي الفناء، وتُعد تلك الخطوة مهمة لقتل العقارب التي تتسلل إلى المنزل، ويمكن رش عتبات النوافذ، وعتبات الأبواب لضمان عدم تسلل العقارب من الشبابيك أو الأبواب.

2 ــ المحافظة على نظافة المنزل

يجب الحرص على جعل المنزل نظيفًا ومرتبًا، وإزالة الأشياء التي تسبب الفوضى، والحرص على إزالة بقايا الطعام من الأرضية، مع ملاحظة أن العقارب تختبئ في الأماكن الباردة والظل خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة.

3 ــ إغلاق الفتحات المؤدية إلى المنزل

يجب الحرص على إغلاق الفتحات المؤدية إلى المنزل؛ لأن العقارب تحتاج إلى فتحة بسمك 3 مليمتر، للدخول إلى المنزل، وبالتالي فإنه يجب الحرص على إغلاق شقوق الجدران والأساسات ومراوح السقف والمداخل والمنافذ بواسطة مواد إغلاق خاصة.

4 ــ التخلص من أي مياه بأرضية المنزل

تتعرض العقارب إلى فقدان كميات كبيرة من المياه داخل أجسامها، وبالتالي غالبًا ما تدخل إلى المنزل للعثور على المياه أو لتبريد أجسامها، لذا يجب الحرص على المحافظة على مستويات منخفضة من الرطوبة داخل المنزل، كما يجب الحرص على إزالة المياه الراكدة الموجودة في حديقة المنزل، وكذلك تصريف البرك بعد استخدام المياه، لأنه من المحتمل أن تتجمع العقارب فيها، كما يجب الحرص على إبقاء أرضية المنزل والجدران جافة.

5 ــ استخدام المصائد اللاصقة

يمكن استخدام المصائد اللاصقة التي تُستخدم للفئران في اصطياد العقارب، وذلك عن طريق وضعها بالقرب من مصادر المياه، وفي الأماكن مظلمة والباردة مثل الخزانات وأسفل الأثاث، ولكن يجب الانتباه إلى أن بعض المصائد تحتوي على مبيدات حشرية سامة، لذا يجب الحرص على شراء مصائد تحتوي على مبيدات حشرية غير سامة وصديقة للبيئة.

6 ــ استخدام الزيوت العطرية

يمكن وضع الزيوت التي تتميز برائحتها القوية كزيت اللافندر والقرفة والنعناع داخل المنزل؛ وذلك لطرد العقارب، ويمكن استخدامها عن طريق وضعها في زجاجة رذاذ وتخفيفها بالماء ورش عتبات الأبواب ومداخل المنزل وعتبات النوافذ وأسفل الخزانات والأثاث.