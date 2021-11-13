ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة العبور.. شاب ينقذ رضيعا (فيديو)

أمرت نيابة مدينة العبور بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بحي «الكرامة» بالعبور الجديدة، والذي أسفر عن إصابة صاحب الشقة باختناق، ونقله للمستشفى، وقيام شاب من الدور أسفل الشقة بإنقاذ طفل من الحريق بالدور الخامس بالعقار.

وطلبت النيابة تحديد ملابسات الحادث وأسبابه، بعد أن كشفت معاينة الحماية المدنية أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي، كما طلبت الاستعلام عن حالة المصاب في المستشفى لسؤاله، وطلبت تحريات المباحث.

فيما كلف جهاز مدينة العبورالجديدة لجنة من الإدارة الهندسية بالجهاز بمعاينة العقار محل الحريق، والتأكد من سلامته وعدم تأثره.

يلاغ بحريق بالعبور الجديدة

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة حي «الكرامة» بالعبور الجديدة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، فيما تعرض مالك الشقة لحالة اختناق، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والخروج فور تقديم الخدمة الطبية له.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالميكرويف بمطبخ الشقة، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

فيديو يظهر شجاعة شاب في إنقاذ طفل من شباك الشقة

وأظهر فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» شابا ينقذ طفلا رضيعا من الحريق، حيث تسلق الشاب الحائط من الطابق الرابع لمكان الحريق.