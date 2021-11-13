مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإحداث دفعة كبيرة من المشروعات بالسويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن في محافظة السويس كان يشكو دائما بعدم التركيز على أعمال التنمية والتطوير بها كما هو الحال في المحافظات الأخرى، والمقارنة دائما مع محافظات إقليم قناة السويس.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، أن الرئيس السيسي وجه بإحداث دفعة كبيرة بالعمل في المحافظة للحاق بركاب التنمية مثل كل محافظات مصر.

وأشار إلى أنه يتابع مع محافظ السويس على مدار الثلاث سنوات الماضية الجهود المبذولة داخل المحافظة من مشروعات كبرى يجري العمل بها، مثل مشروعات الصرف الصحي وتطوير خدمات مياه الشرب.