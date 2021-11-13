رئيس الوزراء يتابع إحلال وتجديد صرف السويس: تكلفته 117 مليون جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مبنى «السيطرة» الملاصق لمحافظة السويس، يرافقه كلا من المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقادم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

رئيس الوزراء يتفقد مبنى «السيطرة»

ويعمل المبنى ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطور، الذي يربط خدمات الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظات، والتعامل مع أي طوارئ.

مدبولي يزور مبنى شركة الصرف الصحي ومياه الشرب

كما زار رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى تابع لشركة الصرف الصحي ومياه الشرب في القناة، واستمتع لأعمال التطوير الجارية في نطاق محافظة السويس، واستمع لشرح لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي بالسويس، والتي يبلغ طولها قرابة 57 كيلومترًا بتكلفة 117 مليون جنيه.