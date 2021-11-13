طرح برومو «Moon Knight».. ومحمد دياب: يظهر الشخصية الحقيقية للعرب والمسلمين

أطلقت «مارفل ستوديوز» البرومو الدعائي الأول لمسلسل «Moon Knight» للمخرج محمد دياب، والذي من المقرر طرحه عبر المنصة الإلكترونية «Disney+»، في 2022، لتكون تلك المرة الأولى التي يتم فيها تقديم تلك الشخصية التي ظهرت للمرة الأولى في قصص «مارفل» المصورة عام 1975، ويقوم ببطولة المسلسل الممثل الحاصل على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل، أوسكار إسحاق.

البرومو الدعائي الأول لـ «Moon Knight»

وعن تقديم شخصية البطل الذي يختاره إله القمر المصري القديم «خونشو» ليكون «فارس القمر»، ويمنحه قوى خارقة في عمل يتطرق إلى الحضارة المصرية القديمة، قال المخرج محمد دياب: «مارفل تسعى الآن للتعبير عن ثقافات مختلفة مثل (Black Panther)، الذي كان عن أصحاب الأصول الأفريقية، ونجح الفيلم بشكل كبير، بالإضافة إلى فيلم آخر عن بطل خارق من أصل آسيوي».

وتابع دياب في حديثه لـ «الوطن»: «أحاول تقديم شخصيات تعبر عنا، ولا نكون فقط الأشرار في أفلامهم، فيجب أن يروا العرب والمسلمين كأشخاص عاديين بعيدًا عن الصورة النمطية عنهم كأشرار، وهو مهم ليشعر المشاهدون وأصحاب تلك الشخصيات بالاندماج».

قصة مسلسل «Moon Knight»

تدور الأحداث حول «مارك سبيكتور» عميل سابق في مشاة البحرية ووكالة المخابرات المركزية وأصبح مرتزقًا، وعندما يدخل في صراع مع زميله المرتزق الذي لا يرحم «راؤول بوشمان» الذي يقتل عالم الآثار الدكتور ألرون، ويحاول «سبيكتور» انقاذ ابنة عالم الآثار «مارلين»، ولكنه يحتضر بسبب الإصابات التي لحقت به وعندما يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل قبر تم اكتشافه حديثا يعود للحياة دون أي إصابات، حيث يريده إله القمر المصري «خونشو» أن يكون «فارس القمر»، ليسترد حياته بعيدًا عن العنف من خلال حماية الأبرياء ومواجهة الأشرار.

يتولى المخرج محمد دياب إخراج 4 حلقات من إجمالي 6 حلقات للموسم الأول للمسلسل، بينما سيتولى الثنائي جاستن بنسون وآرون مورهيد إخراج الحلقتين الأخريين، وتتراوح مدة الحلقة من 40 إلى 50 دقيقة، ويقوم ببطولته أوسكار إسحاق، ماي كالاماوي وإيثان هوك.