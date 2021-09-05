من فينيسيا إلى هوليوود.. محمد دياب المخرج المصري الباحث عن العالمية

يواصل المخرج المصري، محمد دياب خطواته نحو العالمية، حيث قطع عمله على المسلسل التابع لعالم «مارفل» بعنوان «Moon Knight» للسفر إلى البندقية لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه «أميرة»، المشارك مسابقة «آفاق» ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وكشف المخرج محمد دياب، عددا من التفاصيل الخاصة بالمسلسل المقرر عرضه على منصة «Disney+» العام المقبل، في حوار مع موقع «سكرين دايلي»، قائلا إنهم الآن في الشهر الأخير من التصوير، وبعد ذلك ستكون هناك ستة أشهر على الأقل من عمليات ما بعد الإنتاج، متابعا: «إنها تجربة رائعة.. اللعب بألعاب مختلفة والعمل بنبرة جديدة».

محمد دياب: نحن في الشهر الأخير من تصوير «Moon Knight»

يقدم المخرج المصري عملين مختلفين تماما، «Moon Knight» عبارة عن سلسلة من الأبطال الخارقين بميزانية كبيرة من بطولة أوسكار إسحاق، بينما «أميرة» فيلم درامي باللغة العربية تدور أحداثه في الضفة الغربية الفلسطينية.

وأوضح المخرج محمد دياب، في حواره: «أتعامل بجدية شديدة في جميع أعمالي، ومها كانت مختلفة فإنها تحمل جزءا مني، لذلك هناك لحظات الدراما والكوميديا ​​والحركة، والخوف أيضا».

وقال محمد دياب إنه عمل على مسودة للمسلسل ووجد نفسه بعد ذلك أمام كيفن فيج رئيس ستديوهات «مارفل»، متابعا: «لم ننم لمدة أسبوعين لإنتاج عرض تقديمي من 200 صفحة مع الصور وكل التفاصيل المتعلقة بالعرض، على الرغم من أنها كانت المرة الأولى التي نقدم فيها عرضًا كبيرًا مثل هذا فقد علمنا أننا سنحصل على الموافقة، لأننا شعرنا أننا قمنا بإدارة العرض وتناولنا كل جانب وصولاً إلى الموسيقى والألوان والزوايا».

وتحدث «دياب»، عن فكرة فيلم «أميرة»، التي بدأ يفكر فيها بعد قراءة مقال عن ظاهرة إنجاب حوالي 200 طفل عن طريق تهريب الحيوانات المنوية للمعتقلين الفلسطينين في السجون الإسرائيلية، حيث تدور أحداث الفيلم حول الفتاة المراهقة «أميرة» التي عاشت حياتها معتقدة أنه تم إنجابها عن طريق الحقن المجهري بالحيوانات المنوية المهربة لوالدها السجين الفلسطيني الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي.

وأوضح مخرج «أميرة»، «أردنا أن نسأل كيف تبدو حياة الأشخاص الذين ولدوا بهذه الطريقة، وكيف تبدو حياة الزوجات في هذه المواقف.. كعربي القضية الفلسطينية هي شيء كبير بالنسبة لي».

ولم يكن «دياب» قادرا على تصوير أحداث الفيلم في فلسطين، وتم التصوير بدلا من ذلك في الأردن، وتقوم الفتاة الشابة تارا عبود في أول تجاربها السينمائية بدور«أميرة»، بينما تؤدي النجمة الأردنية صبا مبارك، دور والدتها، ويضم طاقم التمثيل كبار الممثلين الفلسطينيين مثل علي سليمان ووليد زعيتر وزياد بكري بالإضافة إلى مطربة الأوبرا ريم تلحمي.

وأوضح مخرج فيلم «أميرة»: «عندما صنعت فيلمي الأول 678، كنت أتابع رحلة ثلاث نساء لمدة عامين، تغيرت حياتي حيث حاولت الاستماع أكثر، وكان تحديًا كبيرًا ألا نشاهد الفيلم من منظور رجل»، متابعا: «حدث الشيء مع (أميرة) لمدة ثلاث سنوات غمرت نفسي في القصة، أول منتج ذهبت إليه كان هاني أبو أسعد قلت له: لن أبدأ في كتابة السيناريو دون أن ترشدني، إذا كنت سأفعل هذا فسوف أراه من خلال عينيك».

وأضاف المخرج المصري: «ما كان يهمني هو الدراما.. شعرت وكأنها قصة خيال علمي لم أسمعها من قبل وأردت استكشاف الأسئلة الوجودية التي يمكن أن تخرج من تلك القصة».

محمد دياب: لن أفقد ثقافتي في هوليوود.. والشرق الأوسط «منجم من القصص»

بمجرد أن ينتهي «Moon Knight» من مرحلة ما بعد الإنتاج، يأمل «دياب» في الانتقال إلى أحد مشاريعه الطويلة في الولايات المتحدة على الرغم من أنه يقول إنه لا ينوي التخلي عن موطنه مصر أو مشهد السينما العربية المستقلة.

وتابع: «أنا أتعلم من هاني أبو أسعد، لقد صنع فيلماً في هوليوود ثم عاد إلى الوطن وصنع فيلماً مستقلاً، أو ألفونسو كوارون، الذي تنقل بين أفلام مثل (Y Tu Mamá También) وإنتاجات هوليوود الكبيرة ثم (Roma)، أبلغ من العمر 43 عامًا ولن أفقد ثقافتي أبدًا.. الشرق الأوسط منجم ذهب للقصص».