حظك اليوم برج الثور الأحد 14-11-2021 مهنيا وعاطفيا

البزخ والترف، يعد أبر صفات مولود برج الثور، كما أنه يتحلى بالصبر كثيرا، كما أنه لديه قلب طيب، وبالرغم من ذلك إلا أنه عنيد بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل المشروعات واليوم مناسب لمتابعة أعمال أو نشاط محبب يعود عليك بالنفع، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، ورغم التشوش.. اليوم ممتاز للانطلاق والاحتفال مع الأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.