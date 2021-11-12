حظك اليوم برج الثور الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بكونه لديه قدرة كبيرة على التحلي بالصبر، ما يدفعه دائما إلى السعي وراء هدفه دون ملل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش.. قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.