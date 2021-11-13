لماذا يعتبر الذهب الوسيلة الأفضل للاستثمار؟.. الشعبة توضح

يعتبر الذهب أحد أهم مجالات الاستثمار في العالم كله، فهو أفضل وأأمن استثمار عالمي يتجه إليه أكبر رجال الأعمال العالميين ليكون وجهة آمنة لحفظ أموالهم وطريقة مربحة ومضمونة للاستثمار فيه مهما طال الوقت، وتشهد الأسواق المصرية في الوقت الحالي ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب، بعدما ارتفعت أسعاره في البورصات العالمية بشكل كبير، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة اتجاه العديد من المواطنين لشراء الذهب والاستثمار به بدلا من البنوك والبورصة وغيرها من طرق الاستثمار المختلفة، إلا أن جميعها شهدت انخفاضا ماعدا أسواق الذهب.

%50 زيادة في مبيعات الذهب خلال 9 أشهر

شهدت مبيعات الذهب ارتفاعا بنسبة 50% خلال التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يوضح الإقبال الكبير من المواطنين على الاستثمار في الذهب الخام وليس المشغولات.

ويتساءل العديد من الأشخاص عما يميز الذهب كمجال للاستثمار ويجعله أقل من العديد من القطاعات والطرق الأخرى، وهو ما أوضحه نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، حيث قال إن الذهب له مكانة خاصة وسط جميع مجالات الاستثمار.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الذهب الخام يُعتبر أفضل مجال للاستثمار، موضحا أنه يفضل الاستثمار في الذهب الخام وليس المشغولات، معللا أن الذهب الخام يكون خاليا من الضرائب وضرائب الدمغة، وكذلك رسوم المصنعية، وهو ما يجعله أقل سعرا من نفس الوزن من المشغولات.

وأشار نجيب إلى أن العديد من المواطنين يتجهون في الوقت الحالي إلى شراء الذهب والاستثمار به، خاصة وأن أسعار الفوائد الخاصة بالبنوك انخفضت بشكل ملحوظ في الوقت الحالي، وهو ما يجعل الذهب ذا ربح أعلى وأأمن.

ارتفاعات متوقعة لأسعار الذهب

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي، وسيكون هناك انخفاضات ولكن طفيفة وليست مؤثرة بشكل كبير.