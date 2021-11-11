ارتفاع أسعار الذهب اليوم وزيادة 12 جنيها في قيمة عيار 24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس، في محلات الصاغة المصرية، بزيادة تقدر بنحو 12 جنيها في الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 زيادة بنحو 12 جنيها في التعاملات الصباحية، ليتراوح سعره في الوقت الحالي بين 909 إلى 911 جنيها للجرام الواحد.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم حسب الأسعار المتداولة في سوق الصاغة المصري، كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 «الأكثر مبيعا في مصر» أسعار تبدأ من 795 إلى 797 جنيها في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم أسعار تتراوح بين 681 إلى 683 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب عيار 21» في التعاملات الصباحية أسعار تبدأ من 6,360 جنيه كحد أدنى للجنيه، بينما وصل الحد الأقصى لسعر الجنيه الذهب إلى 6,376 جنيه.

سعر كيلو الذهب

وبدأ سعر كيلو الذهب في محلات الصاغة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس بأسعار تبدأ من 908,571 جنيه بينما سجل أقصى سعر لكيلو الذهب إلى 910,857 جنيه،

سعر أونصة الذهب

وسجلت سعر الأونصة أسعار تبدأ من 28,257 جنيه بينما وصل الحد الأقصى لسعر الأونصة إلى 28,328 جنيه.

تحركات الذهب العاليمة في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.96%، لتنهي تداولات الأسبوع فوق مستوى 1.800 دولار للأونصة، وذلك مع ارتفاع الدولار، واتخذت الأسعار اتجاها صعودي في مطلع هذا الأسبوع بسبب ميل المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب باعتباره واحداً من أصول الملاذ الآمن. و

ورغم ذلك، انخفضت الأسعار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أثناء انتظار المستثمرين لإشارات تدل على بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض مشترياته من الأصول، ورفع أسعار الفائدة في المستقبل، ومن ثم ارتفع مجددًا مع استيعاب المستثمرين لنتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.