تخفيضات هائلة على المعدن الأصفر في «الجمعة الذهبية».. خصم يصل لـ 60%

أطلقت العديد من شركات ومحلات الذهب في مصر ما يسمى بـ«تخفيضات الجمعة الذهبية» بتقديم عروض على منتجات الذهب تصل نسبة خصوماتها إلى 60% على المشغولات الذهبية.

حيث أعلنت شركات صناعة الذهب الشهيرة عن عروض خاصة في شهر نوفمبر باعتباره شهر العروض والبلاك فرايداي، وأوضحت أن هناك خصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 60%، وهي فرصة جيدة لمن يرغب في الشراء، بحسب شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وعرضت الشركات المنتجات التي تم تطبيق العروض عليها، حيث جاء سعر أحد الخواتم على شكل فراشة من الذهب عيار 18 بمبلغ 1500 جنيه بدلا من 3000 جنيه بنسبة تخفيض 50%، كما جاءت سلسلة ذهب مكتوب عليها اسم «أمي» بتخفيض يصل إلى 40% ليأتي سعرها بـ 1750 جنيها بدلا من 2450 جنيها.

%50 خصم على الألماس

لم تكن التخفيضات على المشغولات الذهبية فقط بل وصلت إلى الألماس، حيث جاءت سلسلة على شكل وردة من الذهب الأبيض والماس بـ 21 ألفًا و392 جنيها، وذلك بدلا من 42 ألفا و761 جنيها، الذي يعني أن قيمة الانخفاض وصلت إلى 50% من سعر السابق للعرض.

أما خواتم الخطبة من الألماس فقد شهدت أغلبها انخفاض بنسبة 35% حيث جاءت الخواتم ذات فصوص من الألماس بسعر 8 آلاف و732 جنيهًا، بدلا من 13 ألفًا و734 جنيهًا.

وصرح مصدر بإحدى الشركات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الانخفاض الكبير في الأسعار يأتي مع التوازي مع موسم العروض والتخفيضات الخاصة بالبلاك فرايداي»، موضحا إنها فرصة جيدة للترويج وتشجيع للمواطنين بالشراء بأسعار أقل من الطبيعي.

وأضاف إلى أن هذه الانخفاضات يجرى حسابها من قيمة الربح الخاصة بالشركة من المنتج، حيث لا يمكن العبث أو تخفيض قيمة المعدن أو قيمة المصنعية، ولكن الخفض الذي من الممكن أن تحققه الشركات يأتي من خلال خفض قيمة الربح الخاصة بالمنتج وليس تكاليف إنتاجه.