سيول ضعيفة تضرب وادي «وتير» في نويبع

تتعرض محافظة جنوب سيناء لطقس سيئ منذ صباح اليوم، حيث ملئت السماء بالغيوم التي غطت معظم المدن، وتجمعت السحب وتكثفت وسقطت أمطار على عدة مدن، هي دهب، وسانت كاترين، ونويبع، والطور.

«الطقس اليوم سيئ».. هكذا وصف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حالة الجو اليوم، حيث قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مجالس المدن تحركت على الفور فور سقوط الأمطار، وخرجت المعدات إلى الشوارع لإزالة آثار الأمطار التي تراكمت فيها المياه.

وأضاف، أن خطة مواجهة السيول وُضعت بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وباقي المديريات لتقليل آثار السيول.

سيول وادي وتير

وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن وادي وتير التابع لمدينة نويبع تعرض عصر اليوم إلى سيول ضعيفة، ووصلت المياه التي بلغ ارتفاعها نحو 3 سنتيمترات تقريبا إلى الطريق الدولي الرابط بين نويبع ودهب، ولم تؤثر المياه على حركة السفر على الطريق، مشيرا إلى أن طريق وادي وتير أُغلق منذ عام 2014 بسبب السيول.

في نفس السياق، قال اللواء محمود شعير رئيس مدينة نويبع، أن سيل وادي وتير ضعيف ولم يتسبب في غلق الطريق، موضحا أن أعمال حماية أجريت لمنطقة الترابين بنويبع لحمايتها من أخطار سيول هذا الوادي.

حماية نويبع من أخطار السيول

وأضاف «شعير»، أن منطقة وادي وتير تتعرض للسيول كل عام، مشيرا إلى الانتهاء من حماية هذا الوادي في المرحلة الأولى، وقال إن أعمال الحماية في المرحلة الثانية للمدينة جري الانتهاء منها بنسبة 100٪، وتشمل أعمال مبنى الدبش في 3 أودية، بينها وادي الطليعات، وجري الانتهاء منه.