طقس سيئ يضرب جنوب سيناء وأمطار على دهب وسانت كاترين ونويبع

تعرضت بعض مدن محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ما تسبب في تكّون برك مياه وتجمعات في بعض المناطق المنخفضة، وتقوم الأجهزة التنفيذية بإزالتها بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم السبت ، إن الأمطار سقطت على مدن دهب ونويبع وسانت كاترين، ولم تُغلق أي من المواني البحرية، ولم تتأثر حركة السفر من وإلى المحافظة، موضحا أن المحافظة تتعرض لحالة من الطقس السيئ منذ الصباح حيث انتشرت الغيوم وهبت الرياح على معظم المدن.

وأشار إلى أن طرق المحافظة ما زالت مفتوحة، ولم تتأثر بالأحوال الجوية السيئة، وقال إنه جرى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة استعدادا لحدوث السيول.

سيارات شفط المياه في دهب

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تعرضت لسقوط أمطار صباح اليوم، أدت إلى وجود برك مياه في بعض المناطق المنخفضة، مشيرا إلى الدفع بالمعدات لشفط المياه المتراكمة من الطرق، كما فُتحت بالوعات الصرف الصحي لصرف المياه وتشغيل ماكينات شفط المياه.

وأكد أن المدينة حتى الآن لم تتعرض لسيول، ولم تقع أي خسائر جراء الأمطار سواء بشرية أو مادية.

أمطار في سانت كاترين والغيوم تغطي المدينة

وذكر اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أن المدينة تتعرض لأمطار خفيفة منذ الصباح حتى الآن، والسماء ملبدة بالغيوم بالكامل، ولم تشرق الشمس طوال اليوم، ومن المتوقع حدوث سيول بعد أن تتجمع للمياه في الوديان.

وقال إنه جرى تجهيز المعدات استعدادا للسيول، وتم فتح غرفة العمليات لتلقي أي بلاغات.

أمطار خفيفة على نويبع

وأكد اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، أن المدينة تعرضت لأمطار لمدة ساعة فقط وتوقفت وكانت متوسطة إلى خفيفة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتلق أي بلاغات بشأن حدوث سيول في أي منطقة.