«تقرير»: 25% من مرضى السكري قد يعانون من تلف شبكية العين

قال الدكتور أشرف حسن، أستاذ أمراض الباطنة العامة والضغط والسكر بجامعة عين شمس، إن مرض السكري مصدر قلق صحي متزايد في العالم، حيث هناك ملايين البشر الذين يعانون من الإصابة بمرض السكري وهذه الأعداد في تزايد مستمر، ويتميز مرض السكري بوجود نسبة كبيرة من الجلوكوز في الدم، ما قد يؤدي إلى تلف أي جهاز أو عضو في الجسم، بما في ذلك العيون، ومع تقدم المرض يمكن أن يتلف الأوعية الدموية في الجسم والتي تشمل شبكية العين أيضا، اعتلال الشبكية السكري هو أي اضطراب في شبكية العين ينتج عن مرض السكري.

تقرير يشير إلى داء السكري هو الوباء الجديد الذي يجتاح العالم

وفقا لتقرير تم نشره على موقع «thehealthsite»، يعتبر داء السكري هو الوباء الجديد الذي يجتاح العالم ومن المحتمل أن يصاب ما يقرب من 439 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بهذه الحالة بحلول نهاية عام 2030، كما أن خمس جميع المصابين بمرض السكري معرضون للإصابة بأمراض مرتبطة بالعين.

وقال التقرير إن خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري بين مرضى السكري يزداد مع مدة المرض، ومن المحتمل أن يصاب ما بين 10 إلى 25% من مرضى السكري بتغيرات في شبكية العين، من الضروري الحفاظ على التحكم المناسب في نسبة السكر في الدم لمنع تطور مضاعفات العين وتطورها، يمكن أن تؤدي التغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية في السيطرة على مرض السكري ومنع حدوث اعتلال الشبكية السكري أو غيره من الأمراض المرتبطة بالعين.

الأعراض الجانبية التي يمكن تصيب العين

يمكن أن يؤثر اعتلال الشبكية السكري على كل من العينين، وإذا ترك دون علاج لفترة طويلة، فقد يؤدي في النهاية إلى ضعف البصر أو العمى في حين أن بعض الأشخاص قد لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق في المراحل المبكرة، فقد تظهر الأعراض وتختفي لبعض الأشخاص، الأعراض المعتادة المصاحبة لاعتلال الشبكية السكري:

- عمى الألوان الجديد

- ضعف الرؤية الليلية

- رؤية مشوشة أو غير واضحة

- خطوط في الرؤية وصعوبة في رؤية الأشياء البعيدة

لماذا مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأضرار في شبكية العين؟

الطبقة الحساسة للضوء الموجودة في مؤخرة العين تعرف باسم شبكية العين، وهي مسؤولة عن اكتشاف الضوء وإرسال الإشارات إلى الدماغ بمساعدة العصب البصري مع وجود الكثير من السكر في الدم، يتم حظر الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية، ما يؤدي إلى حدوث نزيف، وتبدأ الشبكية في نمو أوعية دموية جديدة تحدث أن تكون أضعف بكثير وتنزف بسرعة أكبر وعندما تبدأ الأوعية الدموية الجديدة بالنمو.

طرق الحفاظ على شبكية العين

شبكية العين قد تتراكم السوائل والكوليسترول خلال فترات طويلة من ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنتظم يؤدي تراكم السوائل هذا إلى تورم شبكية العين وتغيرات في الرؤية، وهذا يسبب تشوها ونقصًا في الرؤية، وأفضل طريقة لتجنب اعتلال الشبكية السكري هي الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت الفحص.

- الالتزام على الشخص المصاب بالسكري أن يأكل نظاما غذائيا متوازنا.

- ممارسة الرياضة يوميا.

- الإقلاع عن التدخين والشرب.

- إجراء فحوصات العين الموسعة كل عام.