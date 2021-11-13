ماذا تفعل إذا لدغك عقرب أو ثعبان؟.. «المصل واللقاح» تجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن لدغات العقارب والثعابين مؤلمة ولكنها قد تكون مهددة للحياة في بعض الأوقات وخاصة لبعض الفئات، ويعتبر الأطفال الصغار والأشخاص المسنين هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من اللدغات الناتجة عن العقارب والثعابين، وخاصة في وقت خروج الثعابين والعقارب من أماكن الاختباء على غرار ما يحدث في أسوان الآن.

الحداد: أعراض تظهر فور أن يلدغ الأشخاص من العقارب والثعابين

وأضاف الحداد في تصريحات خاصة لــ«الوطن» أن هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تظهر على الأشخاص الذين تعرضوا للدغات العقارب والثعابين، ولكن هذه الأعراض قد تكون غير خطيرة وتتمثل هذه الأعراض في «الشعور بالألم الذي قد يكون شديدا، الشعور بالخدر والوخز، التورم البسيط مكان اللدغة».

الأعراض الأكثر خطورة عندما ينتشر السم بالجسم

وتابع رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، أن بعض الأعراض الأكثر خطورة عندما يتعرض الأشحاص للدغات العقارب والثعابين، خاصة لدى الأشخاص المسنين والأطفال الصغار، وهناك علامات وأعراض مرتبطة بتأثير انتشار السم في كامل الجسم التي تحدث عادة للأطفال الذين لدغوا وتتمثل هذه الأعراض في:

- صعوبة في التنفس

- ارتعاش العضلات

- حركات غير عادية في الرأس والرقبة والعين

- سيلان اللعاب

- التعرق الغثيان والقيء

- ارتفاع ضغط الدم

- زيادة معدل ضربات القلب

طرق العلاج أو التعامل مع لدغات العقرب أو الثعابين

وأوضح الحداد أن جميع لدغات العقارب والثعابين وخاصة الأطفال تحتاج إلى الرعاية والذهاب للمستشفى للحصول على المصل المضاد لسم العقارب، ولكن إذا كانت الأعراض شديدة، فقد تحتاج لتلقي الرعاية بالمستشفى، وهناك عدة طرق للتعامل مع لدغات العقرب قبل الحصول على المصل المضاد لسم العقارب وهذه الطرق يجب القيام بها على الفور وتتمثل في:

- تنظيف مكان اللدغة باستخدام ماء والصابون.

- وضع كمادات باردة على المنطقة المصابة.

- لا تستهلك الطعام أو السوائل في حالة وجود صعوبة في البلع.

- أخذ بعض المسكنات التي تساعد على تقليل ألم اللدغات.