أستاذ أوبئة: ارتفاع متوسط العمر سبب تفشي كورونا في أوروبا مرة أخرى

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أوروبا تشهد تفشي فيروس كورونا مرة أخرى خلال الأيام الحالية التي عاودت فيها الإصابات الارتفاع مرة أخرى رغم أن هناك العديد من الدول التي وصلت لتطعيم سكانها بنسبة تتجاوز أكثر من 40%، وهناك بعض الدول التي وفرت اللقاحات لمواطنينها وحصنت مواطنيها باللقاح بنسبة 70% من إجمالي عدد سكان هذه الدول.

تفشي فيروس كورونا يجبر الدول على إعطاء جرعة ثالثة معززة

وأضاف عنان في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن هذه المؤشرات من انتشار الفيروس مرة أخرى، وعلى الرغم من وصول بعض الدول لمناعة القطيع يمكن أن يحصل شيء يجبر الدول من قبل الشركات بإعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشي الفيروس مرة أخرى.

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب ارتفاع متوسط العمر في أوروبا

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن متوسط العمر في دول أوروبا مرتفع للغاية مقارنة بمتوسط العمر في دول العالم الأخرى، ويعد ارتفاع العمر بسبب في الإصابة بالفيروسات المنتشرة نظرا لأن الجهاز المناعي أن يضعف، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة في أوروبا مع متغيرات فيروس كورونا «دلتا بلس» ساعدت على انتشار الفيروس بصورة كبيرة.

دول شرق المتوسط تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات على غرار ما يحدث في أوروبا

وأكد عنان، على أن دول شرق المتوسط ومن بينهم مصر تشهد ارتفاع افي عدد الإصابات والوفيات هذه الأيام ويعد الأمر مشابهة لما يحدث في أوروبا ولكن متوسط العمر في دول الشرق الأوسط أقل من 28 عاما، بالإضافة إلى الطقس المعتدل ساعد على عدم تفشي الفيروس بصورة لا يمكن السيطرة عليها.

الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بكورونا

وأشار إلى أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، أخذ اللققاح، التواجد في أمكان ذات تهوية جيدة، وجود مسافة تباعد لا تقل عن متر على الأقل».