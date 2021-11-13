سعر إردب القمح 2022 في مصر.. 820 جنيها لأعلى جودة

يبحث الفلاحون عن سعر إردب القمح لقرب موسمه، والمقرر البدء في موسمه للعام المقبل في أبريل المقبل، حيث قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر إردب القمح 2022 في مصر، يحدده درجة نظافة القمح، حيث يختلف سعر الإردب الأعلى نظافة عن سعر الإردب متوسط النظافة، حيث اتفقت عدة وزارات هي «التموين والمالية والزراعة» على استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022 المقبل مع تحديد سعر الإردب.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بناء على قرار أصدره الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مشتركا مع ‏الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، سعر إردب القمح 2022 في مصر حيث شملت 3 أسعار كالتالي:

سعر إردب القمح 2022 في مصر.. على حسب درجة النظافة

** 820 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط.

** 810 جنيهات للإردب درجة نظافة 23 قيراطا.

** ‏800 جنيه للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم استلام الأقماح من المزارعين التي تقل درجة نظافتها عن 22.5 قيراط، فضلا عن ضرورة خلو إردب القمح من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط.

وزن إردب القمح 2022.. 150 كيلو جراما

ويبلغ وزن إردب القمح 2022 في مصر وزن 150 كيلو جراما للإردب الواحد، كما أنه من المقرر أن يبدأ موسم توريد القمح في مصر 2022 اعتباراً من 15 أبريل حتى 15 يوليو 2022، وذلك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تتولى كل من «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري» استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين والمزارعين بمواقعهم حتى يتم تسليمها لشركات المطاحن.

وحدد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي الأخير سعر إردب القمح لتوريد القمح المحلي بموسم 2021- 2022، حيث جاء تحديد سعر إردب القمح وفقًا لمتوسط نظافته.