محافظ أسوان يعلن منح إجازة استثنائية لطلاب المدارس غدا

في إطار الجهود المبذولة حاليا للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التي اجتاحت بعض المراكز والمدن، مساء أمس، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات هذه الأزمة، فيما تفقد المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، حيث تابع المهام التي تقوم بها الجهات التنفيذية في هذا الاتجاه.

منح طلاب المدارس إجازة استثنائية غدا الأحد

وأعلن محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غدا الأحد، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشأت والوصلات الكهربائية، لافتاً إلى أنه حرصاً على تيسير الإجراءات ومنع التزاحم لتقديم المستندات الخاصة بالمعلمين الراغبين فى العمل بنظام الحصة فقد تقرر إجراء التقديم إلكترونياً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، على أحد العناوين الإلكترونية التالية (http://cutt.us/Aswan-EDU / https://bit.ly/3FeA5fU / https://forms.gle/4SsxXdQ5Yc3J2Hcx7 ).

المحافظ يطمئن على الأوضاع بجميع المراكز

وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية اطمأن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجه الطقس السيئ، وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف حيث أكد المسؤولون على أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.

وفي نفس السياق كشف المهندس محمد علي، وكيل وزارة الري بأسوان، عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت من خلال 36 مخرا صناعيا، و27 سد إعاقة وحاجز ترابي، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة، حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم في انحصار الأضرار والخسائر بشكل جيد.