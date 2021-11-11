انطلاق قافلة مجلس الوزراء الطبية بإيتاي البارود ضمن مبادرة «حياة كريمة»

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس ومن مدينة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطا، والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، لخدمة أهالي إيتاي البارود ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وجاءت القافلة برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمتابعة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا وبالتعاون مع شركة العامرية للصناعات الدوائية والجمعية المصرية للشعب الهوائية ومؤسسة الرجاء للطب النفسي والإدمان ومديرية الشؤون الصحية بالبحيرة.

محافظ البحيرة يوجه بتقديم الدعم للقافلة

من جانبه، أصدر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم كل أشكال الدعم المطلوب لإنجاح القافلة وتذليل كافة الصعاب بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من أهالي مدينة إيتاى البارود وقرى المركز المختلفة، مشيداً بتعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطا والبنك الأهلي في تنظيم القافلة مثمناً جهود الجهات في تقديم خدمات طبية نوعية ذات جودة إلى الأهالي في نطاقات إقامتهم من خلال سلاسل القوافل التي يتعاونون في تنظيمها.

مبادرة «عنيك في عنينا» بالبحيرة

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة تشارك في قافلة إيتاي البارود بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً، كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن جرى توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان، وتوفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

وأوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة تقدم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان في تخصصات «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن- أمراض النساء - الطب النفسي والإدمان - الأسنان - الأطراف الصناعية» بالإضافة إلى «تطعيم كورونا، حملة 100 مليون صحة، حملة الاعتلال الكلوي».