إيرادات فيلم فرق خبرة تضعه في المركز الأول بمليون و400 ألف جنيه

ارتفعت إيرادات فيلم فرق خبرة، حيث تصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات في الفترة الحالية، وحقق الفيلم إيرادات خلال يوم الجمعة وصلت إلى 191 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، وهو ارتفاع نسبي عن إيرادات الخميس التي حقق فيها 184 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

إيرادات فيلم فرق خبرة تقترب من المليون والنصف

وتجاوزت إجمالي ايرادات فيلم فرق خبرة في الأسبوع الأول لطرحه بدور العرض السينمائي، حاجز المليون جنيه بـ 400 ألف جنيه، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي حققها الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائي في 3 نوفمبر الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم الشباب منهم محمد الشرنوبي، هدى المفتي، طه الدسوقي بالإضافة سينتيا خليفة ومحمود البزاوي، ويعتبر الفيلم هو الظهور السينمائي الأخير للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث فيلم فرق خبرة حول الشاب الهادئ «ناجي» الذي يعيش حياة نمطية، ويتقاطع مسار حياته بالصدفة مع «سلمى»، التي تعشق المغامرة فيجد نفسه في مواجهة عالم جديد للمرة الأولى.

قائمة إيرادات الأفلام اليومية: فيلم «200 جنيه» في المركز الأخير

وعلى الجانب الآخر لم يحقق فيلم «عروستي» سوى 161 ألف جنيه، في قائمة الإيرادات اليومية، أمس، بينما جاء فيلم «الأنس والنمس» في المركز الثالث بـ 115 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «العارف» بـ 71 ألف جنيه، ولم يحقق فيلم «ماكو»، الذي جاء في المركز الخامس، سوى 36 ألف جنيه.

وحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 33 ألف جنيه، أما فيلم «مش أنا» لم تتجاوز إيراداته حاجز الـ 10 آلاف جنيه، وحقق فيلم «موسى» 5 آلاف و298 جنيها، متفوقا على فيلم «200 جنيه» الذي جاء في المركز الأخير بـ 5 آلاف و83 جنيها.