آخر أعمال دلال عبدالعزيز.. «فرق خبرة» يحقق مليون جنيه في أول أسبوع عرض

حقق فيلم «فرق خبرة» مليون جنيه في الأسبوع الأول من عرضه بدور العرض، حيث استطاع أن ينعش دور العرض من جديد، وينافس 8 أفلام أخرى، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

معلومات عن فيلم فرق خبرة

ويعتبر فيلم فرق خبرة هو المشاركة الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، ودلال عبدالعزيز، وطه دسوقي، ويعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى لـ محمد الشرنوبي، في عالم السينما.

وحققت الأغنية الدعائية للفيلم مشاهدة عالية، والتي تحمل نفس الاسم «فرق خبرة»، وقام بغنائها معني الراب عفرتو، والعمل من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، ويُعد التجربة الأولى للكاتب شريف نجيب، في عالم الإخراج.

دنيا سمير غانم تهنئ أبطال الفيلم بعرضه بالسينما

وقد حرصت دنيا سمير غانم، على تهنئة أبطال الفيلم بعد عرضه بدور السينما، ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عددا من صور العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمي».

منافسة فيلم فرق خبرة لـ 8 أعمال أخرى

ينافس فيلم فرق خبرة 8 أفلام أخرى منها فيلم عروستي، وماكو، والإنس والنمس لمحمد هنيدي، والعارف لأحمد عز، وموسي للمخرج بيتر ميمي، وفيلم 200 جنيه لإسعاد يونس، وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم مش أنا للفنان تامر حسني.