رئيس الوزراء يفتتح أول شاطئ عام بمدينة السويس

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارته لمحافظة السويس، بتفقد مشروع ممشى أهل السويس، وكذا المنطقة الترفيهية بالكورنيش الجديد، وممشى وكورنيش ترعة الهويس، كما افتتح المرحلة الثانية من شاطئ السوايسة.

وأوضح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن مشروع ممشى أهل السويس، هو عبارة عن ممشى ترفيهي متكامل؛ يطل على ساحل خليج السويس بطريق بورتوفيق بطول 1300 م، ومساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مسطح، مشيرا إلى أن الممشى يتضمن مسارا للمشاة، ومضمارا للدراجات، بالإضافة إلى كورنيش مزود بمقاعد من الرخام، ومناطق خضراء ومحلات وكافيتريات متنوعة، وتولت الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني تنفيذ المشروع.

مشروع المنطقة الترفيهية مقام على 2.6 فدان

كما نوه المحافظ إلى أن مشروع المنطقة الترفيهية، الذي تم تنفيذه بنهاية كورنيش السويس الجديد على مساحة تبلغ 2.6 فدان، يطل على شاطئ خليج السويس، ويشمل منطقة ترفيهية، ومقاعد وبرجولات مطلة على البحر، كما يشتمل على 22 محلا تجاريا متعددة الأغراض، تم توزيعها على الشباب من أبناء السويس عن طريق القرعة، إلى جانب إنشاء مسار إضافي للممشى الحالي بالكورنيش الجديد.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع الممشى والكورنيش بمنطقة الهويس، ورصف جانبي الممشى، إلى جانب تطوير ترعة السويس بالمنطقة، حيث تم التنويه إلى أنه جار الانتهاء من تطوير الترعة وإنشاء ممشى وكورنيش بطول 850 م على جانبيها؛ للحفاظ على منسوب مياه الترعة، ونظافة مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب، فضلا عن الشكل الجمالي والاستخدام الترفيهي، حيث تم إنشاء كورنيش مزود بمقاعد من الرخام، وأعمال الانترلوك، بالإضافة إلى رصف الطريق جانبي الكورنيش مع إضافة حارة مرورية.

وخلال تفقده لأعمال تطوير ترعة السويس، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه للأعمال التي تم تنفيذها، حيث تم التنويه إلى تدبيش جانبي الترعة من كوبري الباسل حتى نهاية الترعة (بوابة الهويس) بطول 850 مترا، كما تضمن المشروع تبطين الترعة بعمق 2.5 م من منسوب سطح المياه، ويلي ذلك عملية الردم وتنفيذ الطوب الأسمنتي، بالإضافة إلى رصيف بعرض 2.25 م بطول الممشى.

افتتاح المرحلة الثانية من مشروع شاطئ السوايسة

وفي ختام جولته، افتتح رئيس الوزراء المرحلة الثانية من مشروع شاطئ السوايسة، الذي يعد أول شاطئ عام بمدينة السويس، حيث يمتد الشاطئ لمسافة تبلغ نحو 700 م، ويبدأ من مدرسة الصناعات الحربية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى، ويضم الشاطئ 26 شاليها بنظام اليوم الواحد، وقد تم تجهيز الشاطئ بالإنارة، وإمداده بالمياه، وشبكة صرف صحي، وساحة انتظار سيارات.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على أعمال التطوير التي شهدتها محافظة السويس، ولاسيما المشروعات الترفيهية التي تم تنفيذها على مستوى عال لخدمة أبناء شعب السويس العظيم، الذي يستحق منا كل التقدير، كما قدم الشكر لجميع المسئولين، الذين أسهموا في تنفيذ هذه المشروعات.