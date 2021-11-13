رئيس «الشارقة للكتاب» يستعرض إنجازات المعرض: دورة استثنائية (حوار)

أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذا العام، كانت استثنائية، وتُوجت باختيار المعرض ليكون الأول عالميا في مجال حقوق النشر، وحققت إنجازات عدة، مضيفا في حوار مع «الوطن»، أن الأدب العربي يُقرأ اليوم مترجما بكل اللغات من الشارقة، على أرض الإمارات، والعالم بتنوع ألسنته اليوم يرى بعيون واضحة إبداعات أدبائنا ومفكرينا وشعرائنا، مشيرا إلى أنه منذ عام 2011، قادت الشارقة مشروعا كبيرا لتفعيل التبادل الأدبي والمعرفي بين الثقافة العربية ومختلف بلدان العالم من خلال منحة الترجمة، واستقبلنا 16490 طلب ترجمة من وإلى اللغة العربية، والى نص الحوار..

دورة استثنائية بمعرض الشارقة للكتاب

- ما سبب تأكيدكم دائما على أن الدورة الـ40 لمعرض الشارقة للكتاب استثنائية؟

** هي بحق دورة استثنائية نحتفي فيها بمرور 40 عاما من الجهد والتخطيط والإبداع، الذي قام به حاكم الشارقة، وهي دورة تعكس قصة الدورة الأولى، التي لم يحضر فيها سوى عدد قليل من الناشرين، ولم يحضر الكثيرون، ولم يتم بيع أي كتب، واشترى صاحب السمو حاكم الشارقة كل الكتب، والآن وبعد 40 سنة من انطلاقة المعرض الأولى، ها نحن نتجاوز معارض كتب عمرها 400 عام أكثر ويتم اختيار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليكون المعرض الأول على مستوى العالم، ويشارك معنا أكثر من 83 دولة حول العالم، ما يقرب من 1700 دار نشر وأكثر من 1000 فعالية متنوعة، إضافة إلى مزيج من الإبداع والفكر في دورة «فخر وانتصار» لكل عربي، إذ ننجح كعرب في تنظيم معرض يضاهي معارض الكتاب العالمية، وأي معرض أوروبي أو عالمي آخر.

معرض الشارقة في أرقام

- لو تحدثنا عن هذه الدورة بالأرقام، فماذا يمكن أن نقول؟

** اليوم معرض الشارقة الدولي للكتاب، هو المعرض الأول عالميا، وهو البوصلة لجميع معارض العالم، فيما يخص حقوق النشر، والمعرض هذا العام يضم أكثر من 15 مليون نسخة، وأكثر من مليون و300 ألف عنوان، وآلاف من الكتب التي بيعت في المعرض هذا العام، وشهد احتفاءً بالفكر والكلمة، وما نشهده نجاحا للفكر والثقافة، بحضور أكثر من 200 وسيلة إعلام دولية ومحلية.

- ولماذا وقع الاختيار على إسبانيا لتكون ضيف شرف هذه الدورة؟

** هناك مزيج خاص يربطنا كعرب بإسبانيا فـ30% من اللغة الإسبانية تحتوي على مفردات عربية، وتجمعنا العديد من السمات الشكلية والفكرية والثقافية، وشهد المعرض مشاركة 12 ناشرا إسباني هذا العام.

إطلاق المعجم التاريخي

- إطلاق المعجم التاريخي حدث فريد ومهم هذا العام.. ما أهميته؟

** لأكثر من 100 عام لم يتم إدخال أو مراجعة أي جديد على المعاجم القديمة، حتى جاء الشيخ القاسمي ووحّد المجامع، وبدأ هذا المشروع الضخم، وهو أول معجم يرجع للعصر الجاهلي وقبل العصر الجاهلي، ويرجع لأصل اللغة، حيث يرجع الكلمات لأصولها باللغات السامية والنبطية، وأصل الكلمة اللغات السامية الخمس، فهذا المعجم تاريخي يأتي بالكلمة من أصولها، ليس من قرن أو 3 قرون، ويتعدى هذا الزمان، إلى آلاف السنوات، لكي يعطي اللغة العربية حقها، والكلمة العربية أصلها.

- من المعجم العربي إلى الترجمة حدثنا عما وصلت له منحة الترجمة؟

** اليوم يُقرأ الأدب العربي مترجما بكل اللغات من الشارقة، من أرض الإمارات، والعالم بتنوع ألسنته اليوم يرى بعيون واضحة إبداعات أدبائنا ومفكرينا وشعرائنا، فمنذ 2011 قادت الشارقة مشروعا كبيرا لتفعيل التبادل الأدبي والمعرفي بين الثقافة العربية ومختلف بلدان العالم من خلال منحة الترجمة، إذ استقبلنا 16490 طلب ترجمة من وإلى اللغة العربية، طُبع منها 1493 كتابا بدعم من الشارقة.

جائحة كورونا وكتالوج مواجهتها

- تحديات عدة واجهتكم مع انطلاقة الدورة الأربعين، أهمها جائحة كورونا فكيف تخطيتموها؟

** دورة هذا العام هي دورة مكملة لدورة العام الماضي، ونجح معرض الشارقة الدولي للكتاب في أن يكون المعرض الدولي التجاري الوحيد حول العالم، الذي يعقد فعالياته، وكان هو المعيار لتنظيم المعارض التجارية الدولية الأخرى حول العالم بغض النظر، وهذا العام حققنا نجاحا آخر، ويكمن في عدد الدول ودور النشر الكبير، وكل ذلك إنجازات تضاف للإنجازات التي تحققت على مدى الأعوام الماضية، وهو إنجاز لكل عربي أن العالم ينظر لثقافتنا ويهتم بإبداعاتنا التي تشرق من الشارقة.

سبب اختيار شعار المعرض

- شعار المعرض هذا العام «هنا لك كتبا» حدثنا عن سبب التسمية؟

** هي حملة، انطلقت بمبادرة من سمو الشيخ القاسمي قبل انطلاق معرض الشارقة للكتاب في عدد من عواصم ومدن العالم (لندن نيويورك والقاهرة والرياض) وغيرها، والهدف منها نشر ثقافة القراءة، فأينما كان مكانك، وكيفما كانت أفكارك وعمرك وجنسك وعملك وهواياتك، ستجد المعين لك كتاب في رحلتك، ونحن في تلك الحملة لا نخاطب النخبة بل نخاطب 7 مليار إنسان حول العالم.

- شهد المعرض هذا العام تواجد نخبة من الأدباء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم حدثنا عن أهمية ذلك؟

** المبدعون المشاركون معنا، أسماء عالمية ومبدعة، منهم من يُكرم، ومنهم من يُشارك، وهي أسماء مهمة وكبيرة لها بصمة في الثقافة والتاريخ والأدب وصناعة المشهد الثقافي، وحتى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فمعرض الشارقة للكتاب هو سوق عكاظ العصر الحديث، لتبادل الفكر والثقافة والإعلام بطريقة جديدة على يد نخبة مؤمنة بدور الثقافة والفكر وهناك.