رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكي تزور معرض الشارقة للكتاب

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الدكتورة كارلا هايدن رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكي، ورافقها في جولة على ردهات وقاعات المعرض، اطلعت خلالها على حجم مشاركة الناشرين، والمؤسسات الثقافية الأمريكية.

وبحث «العامري» خلال اجتماع عقد بعد الجولة، مع رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكي، مجالات التعاون والعمل المشترك بين هيئة الشارقة للكتاب ومكتبة الكونجرس، على مستوى دعم الحراك الأدبي، وبناء جسور تواصل بين المشهد الإبداعي الأمريكي ونظيره الإماراتي.

حلول مبتكرة وتعاون ثنائي

وأكد «العامري»، أن تجربة مكتبة الكونجرس الأمريكية كبيرة، وعميقة، وتمثل مشاركتها في قمة المكتبات الوطنية، ومؤتمر المكتبات، فرصة أمام العاملين في قطاع المكتبات في المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الحلول التي تقدمها مكتبة كبيرة مثل الكونجرس للنهوض بدور المكتبة وتعزيز مساهمتها في مشاريع التنمية الشاملة.

بدورها، أشادت الدكتورة كارلا هايدن بجهود التي تقودها إمارة الشارقة في خدمة المكتبات وتطوير صناعة الكتاب ومراكز صناعة المعرفة على المستوى الدولي، مشيرة أن تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب، معارض الكتب العالمية يعد نتيجة لهذا الجهد المتواصل من الشارقة، وللرؤية التي تتبناها الإمارة في تقريب الثقافات وتوسيع أفق تواصلها العالمي.

50 خبيرا في قمة المكتبات

وانطلقت القمة الوطنية للمكتبات بمشاركة 50 خبيراً من 20 مكتبة وطنية من أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط، تحت شعار «الحضور، التفاعل، التأثير، والتعاون»، بالتزامن مع فعاليات الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وشهد افتتاح أعمال القمة، أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتورة كارلا هايدن، رئيسة مكتبة الكونجرس الأمريكي، ماري دي لوبير، مديرة مجموعات المكتبات في فرنسا، وحسن السريحي، رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، وعدد من أمناء المكتبات العرب والأجانب المشاركين