الكشف عن أول لقاح مصري لكورونا وبدء التجارب السريرية غدا

يكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، غدا، الستار، عن أول لقاح مصري بنسبة 100% ، والمجهز من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، وهو أول لقاح يتم تحضيره من قبل العلماء والباحثين المصريين للإنسان، بجانب إنتاجه وتصنيعه من قبل إحدى الشركات الوطنية المخصصة لإنتاج اللقاحات بمدينة السادس من أكتوبر «فاكسين فالي».

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي، عن بدء أول التجارب السريرية علي المتطوعين من المواطنين، وذلك بعد منح هيئة الدواء المصرية الموافقة على اللقاح، والتأكد من تحقيق نتائج إيجابية للقاح في المراحل قبل السريرية.

تجهيز المتطوعين

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التجارب السريرية على المتطوعين الذين يتراوح عددهم بين 3 إلى 5 مواطنين في البداية، غدا، لافتة إلى أنه تم تجهيز ما يقرب من 70 متطوعا في المرحلة الأولى لتجربة اللقاح، وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 عاما، وهم بصحة جيدة ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، بجانب عدم إصابتهم بالمرض أو حصولهم علي أي لقاحات لفيروس كورونا، منوهة إلى أن اللقاح عبارة عن جرعتين، تتراوح المسافة بينهما ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، مؤكدة أن الدراسات والأبحاث التي تمت كانت وفقا للاشتراطات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن تحضير اللقاحات.

نتائج مبشرة بشأن اللقاح المصري

وأكدت المصادر، أن اللقاح أثبت فعالية كبيرة على فيروس كورونا خلال عمليات التحضير، وحقق نتائج مبشرة جدا، منوهة إلى أنه تم مراجعة الملف كاملا من قبل هيئة الدواء، والتأكد من سلامته وخلوه من أي أمراض.

وأشارت إلى نشر الورقة البحثية للقاح في المجلة العلمية المخصصة لأبحاث اللقاحات «فاكسينز»، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الانتهاء منه.