«التعليم العالى»: متابعة دقيقة للدراسة.. وخطط لمواجهة «كورونا»

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها للعام الدراسى الجديد، من حيث التجهيز لاستقبال الطلاب حضورياً كل يوم وفقاً للجداول الزمنية التى أقرتها الكليات المختلفة، مع الانتهاء من التطعيم الشامل لجميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس فى ظل إجراءات الدولة المصرية لمواجهة تفشى فيروس «كوفيد 19»، والتشديد على أن يكون الحضور داخل الجامعة للحاصلين على التطعيم فقط، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحضور سيكون يومياً بالجامعات فى العام الدراسى الجديد، مع الالتزام بالقواعد التى تحافظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح الوزير أن الجامعات قطعت شوطاً كبيراً فى إجراء التطعيم الإلزامى للجميع، سواء للطلاب أو للعاملين بها، مؤكداً أن هناك العديد من الجامعات حققت نسب تطعيمات ضد فيروس كورونا 100%، بجانب الاستعداد الشامل لتطبيق الساعات بالكثير من الكليات على مستوى الجامعات، مضيفاً أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلفاً بسبب إلغاء الكتاب الجامعى، والتوسع فى استخدام الكتاب الإلكترونى عبر المنصات التعليمية المختلفة، أو من خلال ما يتم تسليمه للطلاب عبر الأسطوانات الإلكترونية المدمجة.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالى أن وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات سيتابعان الدراسة منذ اليوم الأول للانطلاق، بجانب إجراء الجولات المكوكية بمختلف الجامعات للاطمئنان على سير التعليم الجامعى، موضحاً أن هناك أكثر من خطة بديلة لمتابعة الأزمة للتعامل مع العام الدراسى، وفقاً للتعليم الهجين حال حدوث أى طوارئ فى مسألة إصابات فيروس كورونا، لافتين إلى أن الخبرات التى اكتسبتها الجامعات فى التعامل مع الأزمة الأعوام الماضية تؤهلها للتعامل باحترافية فى تقديم الخدمة التعليمية دون مشاكل.

رؤساء جامعات: تطوير شامل للبنية التحتية.. ولأول مرة منذ عام 1908 سيكون الحرم الجامعى دون كتاب مطبوع.. ومنصات عالمية تواكب التحول الرقمى

وفى السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات أن الجامعات أنهت الاستعدادات للعام الدراسى ووصلت نسب التطعيمات 100%، بجانب تعميم نظام التعليم بالساعات المعتمدة، مؤكدين أنه لأول مرة منذ عام 1908 منذ إنشاء أول جامعة حكومية مصرية «جامعة القاهرة» سيكون الحرم الجامعى دون كتاب ورقى، مشددين على أنه لا توجد أى زيادة فى قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعى الجديد 2021 ـ 2022، وأنها فى متناول الجميع، بجانب وجود تخفيضات وإعفاءات شاملة تتم لجميع الطلاب المتعثرين وغير القادرين عن السداد وفقاً لاشتراطات قانون تنظيم الجامعات.

«الخشت»: الانتهاء من طباعة نموذج إثبات تطعيم الطلاب قبل بدء الدراسة لمنع التزاحم.. ودخول «الحرم» والتسكين بالمدن الجامعية للملقّحين فقط

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه جرى الانتهاء من مراجعة كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسى، والانتهاء من تنفيذ تحويل المقررات إلى الشكل الإلكترونى، ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية واستعدادات المدن الجامعية.

ووجّه رئيس جامعة القاهرة بضرورة استكمال التطعيم فى الكليات، والانتهاء من طباعة نموذج إثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسى الجديد، لاستقبال الطلاب دون زحام فى أول أيام الدراسة، حفاظاً على سلامة جميع المشاركين فى العملية التعليمية، مؤكداً أن دخول الحرم الجامعى أو التسكين بالمدن الجامعية سيقتصر على الذين تلقوا التطعيم فقط، مشيراً إلى أن هناك قطاعاً كبيراً من الطلاب سجلوا للحصول على التطعيم، وأن المعدل اليومى للتطعيم بالجامعة فى تزايد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم الانتهاء من تجهيز كل مقررات الفصل الدراسى الأول إلكترونياً مع وضع بنوك أسئلة فى كل المواد، وإعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، ووضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب.

وفى السياق ذاته، وجّه الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى داخل البيئة الجامعية، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، والمتابعة المستمرة من قبل لجنة إدارة الأزمات بالكليات، وفقاً لنظام الدراسة لهذا العام، ضماناً لعام دراسى آمن وصحى لجميع عناصر المنظومة التعليمية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسى، حرصاً على انتظام العملية التعليمية مع تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة إلى مجموعات، وعدم تجاوز الكثافة داخل المدرجات والقاعات الدراسية 25% من نسب استيعابها، مشدداً على الاستعداد الكامل لإدارة أية سيناريوهات محتملة لتسيير الدراسة وفقاً لمستجدات الوضع الوبائى للجائحة.

وكشف رئيس جامعة المنيا عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى مدرجات جديد يضم 4 مدرجات خُصص لاستيعاب طلاب كلية الطب، بجانب الانتهاء من نشر الكتاب الإلكترونى الجامعى البديل للكتاب الورقى، بما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب على المنصة التعليمية للجامعة، وبما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية، وذلك فى إطار المستهدف تحقيقه نحو التحول الرقمى على كافة الأصعدة.

فى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، رفع المقررات الدراسية لمختلف الكليات بصورة إلكترونية، على المنصة التعليمية Zad، وإتاحتها أمام المستخدمين، وتحديد الصلاحيات الخاصة بكل فئة من مستخدمى المنصة التعليمية، استعداداً للعام الدراسى الجديد، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى بالجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى، اعتباراً من العام الجامعى الجارى، ويأتى ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى على كل المستويات والأصعدة، وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة لضمان الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

وأكد «عبدالخالق» أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وأن العام الدراسى الجديد مختلف عن الأعوام الماضية فيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة أزمة كورونا، والوصول بنسب التطعيمات إلى المعدلات الممتازة، بجانب التطهير والتعقيم الدورى للمنشآت الجامعية، وكذلك الاستعداد بكافة السيناريوهات لمواجهة كافة الأزمات، لافتاً إلى أن الأسبوع الأول من العام الجامعى الجارى، سيشمل نشاطاً ثقافياً رياضياً متميزاً يتناول إنجازات وبطولات أكتوبر، وما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات تسهم فى زيادة الوعى لدى الطلاب الجامعيين.

من جانبه، قال الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، إن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد، منوهاً بالوصول إلى نسب تطعيم ممتازة جداً لجميع منتسبى الحرم الجامعى بلقاح كورونا، بجانب الانتهاء من إعلان كافة الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية، وإجراء عمليات التطعيم والتطهير الدورى للمنشآت الجامعية.

وأضاف أن الجامعة تتعامل بأحدث النظم التعليمية التى تؤهلها لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث والتكنولوجيا الرقمية، لافتاً إلى أن هناك توجهات من قبل الدولة المصرية يتم تنفيذها على أكمل وجه فيما يخص التعامل مع الوباء.