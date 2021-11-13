تفاصيل مبادرة تطعيم ركاب المترو بلقاح كورونا.. بدأت في محطة السادات

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن وزارة النقل قامت بإطلاق مبادرة من أجل تطعيم المواطنين المترددين على محطات المترو الكثيفة والمزدحمة لإعطائهم لقاح كورونا، وهي المبادرة التي أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

تطعيم المواطنين بـ«المترو» بالتنسيق مع «الصحة»

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن الحملة بدأت في العمل اليوم، في محطة مترو السادات باتجاهي حلوان والمرج، وذلك بوجود فريق عمل كامل من قبل وزارة الصحة، يقوم بتسجيل المواطنين عبر بطاقاتهم الشخصية وإعطائهم رقما وتطعيمهم في الحال دون انتظار أو تحديد يوم معين.

عبد الهادي: الحملة بدأت بمحطة السادات

وأوضح أن الهيئة تقوم بتطعيم المواطنين في محطات المترو المزدحمة، التي بدأتها بمحطة السادات، وستليها محطة مترو الشهداء، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة المواطنين والمترددين على محطات المترو.

ولفت إلى أن الهيئة تقوم باستخدام إذاعتها الداخلية من أجل تنويه المواطنين بوجود كشك للتطعيم بداخل المحطة لمن يرغب في التطعيم منهم، «هنشتغل في كل محطات المترو المزدحمة، وبدأنا بمحطة مترو السادات لتطعيم المواطنين ضد كورونا».

وتابع: «من خلال الإذاعة الداخلية للمترو بنعلم الركاب بوجود نقاط لتلقي لقاحات كورونا، ولدينا فريق عمل من العلاقات العامة والإعلام متواجدين لمساعدة المواطنين في تلقي اللقاح وتسجيل أنفسهم».

وأكد أن مواعيد العمل في تلك الأكشاك تبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 6 مساءً، كما تعمل في محطة مترو الشهداء.