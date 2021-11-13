مترو الأنفاق يوفر لقاحات جونسون وأسترازينيكا لتطعيم الركاب ضد كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، توفير لقاحات عديدة، لتطعيم الركاب داخل محطات المترو، ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوحدة الطبية بمحطة السادات بدأت منذ قليل، في استقبال الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، للوقاية من مخاطر العدوى بالفيروس، منوها إلى أنه سيتم تجهيز وحدات طبية أخرى خلال أيام.

عبدالهادي: توفير لقاحات جونسون وأسترازينيكا داخل محطات المترو

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجرى توفير لقاحات جونسون وأسترازينيكا، لتطعيم الركاب داخل محطة السادات ضد فيروس كورونا، موضحا أن أي راكب يرغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا، عليه تقديم بطاقته الشخصية، للحصول على الجرعة الأولى سواء جونسون أو أسترازينيكا، مؤكدا أن الشركة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

عبدالهادي: تطعيم الركاب بلقاح جونسون أو أسترازينيكا اختياري

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن تطعيم الركاب داخل محطة السادات بمترو الأنفاق، بلقاح جونسون أو أسترازينيكا اختياري، قائلا: «من حق الراكب اختيار اللقاح المناسب له»، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الركاب للحصول على لقاح فيروس كورونا، للحد من مخاطر العدوى من الفيروس.