أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بدء تلقي ركاب مترو الأنفاق لقاح فيروس كورونا، بمحطة السادات في اتجاه المرج وحلوان، موضحا أن هناك إقبالًا من قبل الركاب الراغبين في الحصول على اللقاح، لافتًا إلى أنه سيتم تجهيز وحدات طبية أخرى في العديد من المحطات؛ لاستيعاب جموع الركاب.

توفير لقاح فيروس كورونا للركاب داخل محطات المترو

وقال «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى توفير لقاح فيروس كورونا للركاب داخل محطات مترو الأنفاق، موضحا أن أي راكب يرغب في الحصول على اللقاح، عليه التوجه للوحدة الإسعافية الثابتة بمحطة السادات وتقديم البطاقة الشخصية، وسيحصل على الجرعة الأولى من اللقاح مباشرة، وسيتم تحديد يوم آخر للجرعة الثانية، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان تقوم بمجهود كبير، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

تجهيز 20 وحدة طبية بـ15 محطة لتوفير لقاح كورونا للركاب

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه سيتم تجهيز 20 وحدة طبية بـ15 محطة بالخطوط الثلاثة للمترو، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتطعيم جموع الركاب، مؤكدا أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، كل ساعتين، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الركاب بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.