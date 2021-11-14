تحذير عاجل من الأوقاف بشأن فتح الأضرحة والمقامات: عقوبات للمخالفين

تداول عدد من محبي آل البيت صورا عن فتح ضريح السيدة زينب أمام الزوار والمريدين، بدءا من اليوم الأحد، وهو ما نفته وزارة الأوقاف، حيث صرح مصدر بوزارة الأوقاف أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بفتح الأضرحة، وأن ما يتم تداوله بشأن فتح ضريح السيدة زينب غير صحيح.

قرار فتح الأضرحة من عدمه يرجع للجنة كورونا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن" : أن قرار فتح الأضرحة من عدمه يرجع للجنة كورونا بمجلس الوزارء وليس قرار وزارة الأوقاف، مؤكدا أنه في حال صدور قرار بذلك ستلتزم الوزارة بالتعليمات الواردة لها وستعممها على مديري المديريات لإخطار أئمة المساجد بها".

وكانت وزارة الأوقاق عممت مجموعة من الضوابط يتم الأخذ والالتزام بها في المساجد، وذلك بعدما تقرر فتح دورات المياه تهدف للحفاظ على حياة المواطنين، منها عدم فتح دور المناسبات، وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

واشترطت عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، مع ضرورة تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

ضرورة ارتداء المصلين للكمامة

وشددت فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة، على أن يتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

وحذرت من فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى، مع ضرورة ارتداء المصلين للكمامة و اصطحاب سجادة صلاة شخصية، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.متابعة التطهير والتعقيم المستمر.الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.