الأوقاف: ضم 50 مسجدا جديدا بالقاهرة لمشروع الأذان الموحد

أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد جرى ضم 50 مسجدًا جديدًا بالقاهرة لمشروع الأذان الموحد في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع «الأذان الموحد» وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

3801 مسجد يعمل بنظام الأذان الموحد

ووصل إجمالي ما جرى إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3801 مسجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

ويعد الأذان الموحد عبارة عن إشارة تُبث من غرفة تحكم على أعلى مستوى، حيث يفتحه المؤذن أو العامل في المسجد وينتظر بدء شارة البث، وينطلق صوت الآذان من جميع المساجد في وقت واحد وبصوت واحد.

وكانت الوزارة أطلقت مشروع الأذان الموحد منذ عام 2019، والذي يعتمد على صوت موحد في وقت الأذان بالمحافظة الواحدة، بسبب اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات، موضحا أنّ الأذان سيطبق على كل المساجد والزوايا، لكن التطبيق بدأ في المساجد الكبرى.

بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

واعتمدت وزارة الأوقاف الأذان الموحد بصوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، حيث جرى تطبيقه في عدد من المساجد طبقا لمشروع وزارة الأوقاف الذي أعلنت تفعيله في 426 مسجدا جديدا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليبلغ إجمالي المساجد التي شهدت تفعيل وحدات الأذان بها على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.

وشددت الوزارة أنه جار تعميم الأذان على جميع المساجد، حفاظا على الانضباط ومنع الصوت العالي.

وأوضحت الوزارة أن كل مسجد سيكون به جهاز استقبال، يعمل في وقت رفع الشعيرة، ثم يُغلق بعد انتهاء رفع الآذان، لافتة إلى أن توحيد الأذان له الكثير من المميزات، وهي أن يكون الصوت جيد وليس مرتفعًا لكي لا يحدث إزعاج، مؤكدًا أن الصوت مضبوط من قبل مهندسين مختصين، بعيدًا عن المسجد، والإلكترونيات الصوتية موجودة في غرفة بعيدًا عن المسجد، موضحة أنهم سيعممون هذه التجربة على كل المحافظات، مع مراعاة فروق التوقيت.