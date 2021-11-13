5 مشاكل صحية قد تصيبك خلال فصل الشتاء.. «احمي نفسك منها»

تشهد بعض محافظات مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة، ومن شأن هذا أن يؤدي لمشاكل صحية قد تصيب المواطنين.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، في كل ما يخص المجال الطبي، نستعرض أبرز الأمراض الشتوية التي تواجه المصريين وتهدد حياتهم، بحسب الدكتورة مروة حسين، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل.

مرض الصدفية

وبحسب الدكتورة مروة حسين، فإن مرض الصدفية، هو مرض مناعي يحدث بالوراثة، والمعروف بين العامة بأنه «مرض قشر السمك»، ويسبب التهاب الجلد، ويؤدى لظهور طبقة مغطاة بقشور رقيقة بيضاء، وهو ينتشر عند الركب أو الكوع، وفروة الرأس.

وأضافت أن حدة المرض تنتشر خلال فصل الشتاء، بسبب نشاط الجهاز المناعي الذي ينتج مادة تزيد من حدة المرض، وحتى يتجنب المريض هذه المشكلة لابد من الاهتمام بتعاطي الأدوية، خاصة الكريمات والمراهم التي تقلل من الحكة، إضافة إلى الحصول على التدفئة اللازمة خلال هذا الفصل.

مرض الجرب

وقالت الدكتورة مروة، إن من بين الأمراض التي تنتشر بين الكثيرين خلال فصل الشتاء هي «الجرب»، ويأتي نتيجة نشاط الطفيليات الجلدية، والذي ينتقل بالحكة، مشيرة إلى أن هذه الحشرة تستقر تحت الجلد، وتقوم بصناعة ما يعرف باسم «الخندق» تتكاثر فيه، وتبدأ أعراض المرض بالظهور من خلال الحكة القوية.

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن التعامل مع مرض الجرب، يكون عن طريق الحفاظ على النظافة الشخصية، والامتناع عن استخدام أدوات الغير، ويفضل التعرض لأشعة الشمس كلما أتيحت الفرصة لذلك.

الإكزيميا الدهنية

وواصلت استشاري الأمراض الجلدية، حديثها عن الأمراض التي قد تصيب البعض خلال فصل الشتاء، قائلةً إن الاكزيميا الدهنية تأتي بين هذه الأمراض، والتي تصيب جلد الوجه والرأس وأعلى الصدر والظهر، ما يؤدى لاحمرار في الجلد، وظهور قشرة دهنية، والتي يحدث بسبب فطريات تتغذي على الإفرازات الدهنية.

وأوضحت أن هذا المرض يمكن علاجه من خلال أدوية تستخدم تحت إشراف الطبيب، بالإضافة إلى التعرض بشكل منتظم للشمس.

تورم الأطراف

ومن المشاكل المنتشرة في فصل الشتاء، تزداد حالة تورم الأطراف، وتحدث للعديد من الحالات المرضية، بداية ممن يعانون من مشاكل الكلى، واحتباس السوائل، وقد تحدث بسبب انخفاض الحرارة، وفق الدكتورة مروة حسين.

وتؤدي هذه الحالة المرضية إلى احمرار الجلد، والتورم والحكة، ويكون علاجها عن طريق الحفاظ على تدفئة الجسم والمكوث في مكان دافئ، وارتداء ملابس ثقيلة.

تينيا القدمين

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن من المشاكل الصحية التي تهدد الجميع خلال فصل الشتاء، هي تينيا القدمين، والتي تحدث نتيجة ارتداء الأحذية لفترات طويلة، إضافة إلى تعرق القدمين، وتحدث بسبب عدم تجفيف القدم جيدًا من الماء.

وقالت إن أعراض هذا المرض، تؤدي إلى ظهور علامات بيضاء ذات رائحة كريهة بين الأصابع، ولتفادي الإصابة به يجب تجفيف القدمين بشكل جيد بعد غسلهما، وتهوية القدم من وقت إلى الآخر ورش البودرة لتقليل التعرق.