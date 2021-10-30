هل لقاحات كورونا آمنة لمرضى الصدفية؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور عمرو عزام، أستاذ الأمراض الجلدية بطب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن الصدفية هي حالة جلدية مزمنة يؤدي فيها الإفراط في إنتاج خلايا الجلد إلى تكوين قشور ولويحات على الجلد ويعد مرض طويل الأمد لا يوجد له أي علاج في النهاية، ولكن في ظل جائحة كورونا قد يشعر العديد من مرضى الصدفية بالقلق من أن الأدوية التي يتناولها قد تسبب تقليل نسبة فاعلية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرغبة في معرفة أثر لقاح كورونا على الأشخاص المصابين بالصدفية.

وأضاف «عزام» في تصريحات «الوطن»، أن أخذ اللقاح كورونا يعتمد على مجموعة من المعايير لدى الأشخاص المصابين بالصدفية وتتمثل هذه المعايير في «عمر الإصابة بالصدفية، مكان الإصابة بالصدفية في الجسم، مساحة الصدفية المختلفة في الجسم، عمر الشخص المصاب بالصدفية» كل هذه معايير لابد من معرفتها قبل أخذ اللقاح، التي يمكن أن تسبب العديد من الأعراض الجانبية عقب أخذ اللقاح.

لا يوجد دليل على أن لقاحات كورونا يمكن أن تسبب نوبات الصدفية

وأكد أنه لا يوجد دليل على أن لقاحات كورونا يمكن أن تسبب نوبات الصدفية، لكن فيروس كورونا قد يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأشخاص المصابين بالصدفية، لهذا السبب لابد من الحصول على لقاح كورونا دون التأني في عدم التطعيم.

وأوضح أن اللقاحات التي ليس لها أعراض جانبية قوية على الأشخاص المصابين بالصدفية، ومن هذه اللقاحات «لقاح سينوفاك، لقاح أسترازينكا» لأنهما مصنعان من الفيروس ذاته وليس له أي أعراض جانبية يمكن أن تؤثر على صحة المصابين بالصدفية.

هناك بعض الأعراض التي تم ملاحظتها على مرضى الصدفية بعد أخذ لقاح كورونا

وعن الأعراض المصاحبة عقب أخذ اللقاح للأشخاص المصابين بالصدفية والأعراض الظاهرية التي تم ملاحظتها تحديدا على مصابي الصدفية، أن الأعراض التي ظهرت تمثلت في «الهرش في الجسم، تورم أو إحمرار مكان الحقن» وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تدعو للقلق.

لابد من التوقف عن أخذ الأدوية عند أخذ لقاح كورونا

ونصح أستاذ الأمراض الجلدية بطب القصر العيني بجامعة القاهرة، الأشخاص المصابين بالصدفية بعدم أخذ اللقاح إلا بعد التوقف عن أخذ الأدوية التي يتم استخدامها لعلاج حالات الصدفية على الأقل لمدة أسبوع، بجانب التوقف عن استخدامها بعد تلقي اللقاح لمدة لا تقل عن أسبوع حتي يحصل الجسم على فاعلية اللقاح كاملة دون تأثير أي أدوية على اللقاح.