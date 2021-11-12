لو عايز تتصدق في الشتاء.. أسعار البطاطين وأماكن بيعها بأسعار مخفضة

مع بدء التقلبات الجوية، وقرب قدوم فصل الشتاء، يبدأ الكثيرون التفكير في شراء البطاطين لمواجهة برودة الطقس، كما يفكر البعض في مساعدة المحتاجين، عن طريق إخراج الصدقات من خلال شراء البطاطين والدفايات لمن لا يقدر على ذلك حيث يعتبر هذا الأمر أحد أهم طرق إخراج الصدقات خلال فصل الشتاء.

وترصد «الوطن»، أسعار البطاطين والدفايات وأماكن بيعها بأسعار رخيصة.

أماكن بيع البطاطين والدفايات في الأسواق بأسعار رخيصة

يعد أهم وأشهر الأماكن لبيع البطاطين في القاهرة بأسعار مناسبة ومنخفضة، هو شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة، حيث تنتشر العديد من المحلات بهذه المنطقة.

أسعار البطاطين في الأسواق

وتبدأ أسعار البطاطين الشتوى تبدأ من 65 جنيها للبطانية المصنوعة من الصوف.

ويتراوح سعر البطاطين المصنوعة من القطن والإكليرك، ما بين 80 إلى 120 جنيها، حسب الوبرة ونعومة البطانية نفسها.

ويصل سعر البطانية الهاي لوكس إلى 70 جنيها، أما السوبر لوكس فسعرها 80 جنيها.

وهناك بطاطين ناعمة يفضلها الكثيرون عند الشراء كصدقات لنعومة ملمسها وتنوع ألوانها مقارنة بالصوف ويبدأ سعرها من 125 جنيها.

ووصل سعر بطانية «شهد» مقاس 220×240 سم، 3 كيلو متعدد الألوان إلى نحو 320 جنيها.

- ووصل سعر بطانية قطيفة حفر ليزر مقاس 220×240 سم، متعددة الألوان نحو 215 جنيها.

- وسجل سعر بطانية فرو ساراتوجا مقاس 210×240 سم، برتقالي نحو 180 جنيها.

سجل سعر بطانية رحاب جولد مقاس 240×220 سم 2 كيلو، نحو 219 جنيها.

وتبدأ أسعار الدفايات الشعبية من 45 جنيها.

وفي ذات الصدد، تستعد جمعية الأورمان في هذا الوقت من كل عام، لإستقبال موسم فصل الشتاء، ووضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، ومن ضمن الجهود توزيع البطاطين مجانا على الأسر المحتاجة.