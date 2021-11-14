تفاصيل المسح الصحي للأسرة المصرية.. لأول مرة ينفذه جهاز الإحصاء

يواصل عدد من الباحثين المكلفين بإجراء أول مسح صحي للأسرة المصرية، الأعمال الميدانية للمسح بعدد من محافظات الجمهورية، والتي بدأت منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وتستمر حتى شهر يناير 2022 المقبل، حيث يقوم على تنفيذ البحث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، بأيدي مصرية خالصة 100%، من حيث الباحثين والأدوات المستخدمة .

مرحلة تدريب الباحثين والمشرفين بدأت في أغسطس 2021

«الوطن»، حرصت على استطلاع رأي الخبير الإحصائي عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للتعرف على أهم تفاصيل المسح الصحي للأسرة المصرية في النقاط التالية.

- المسح ينفذه لأول مرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بعد أن كانت جهات أخرى تقوم على تنفيذه في السنوات الماضية، وذلك بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المصريين، وتوفير كل البيانات عنهم لتوفير كامل الرعاية الصحية لهم.

- في إطار توجيهات اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدأت مرحلة تدريب الباحثين والمشرفين والمراجعين، المكلفين بعملية المسح الميداني، مع نهاية شهر أغسطس الماضي.

مرحلة المسح الميداني بدأت في أكتوبر 2021 وإعلان النتائج في يناير 2022

- بدأ تنفيذ مرحلة المسح الميداني ، في اول شهر أكتوبر2021 ، ولمدة ثلاثة أشهر حتى شهر يناير2022 .

- بلغ عدد الباحثين الذين ينفذون عمليات البحث الميداني على العينات في بعض المحافظات، 170 باحثا ومشرفا ومراجعا.

- قام الجهاز بتقسيم الباحثين إلى فرق مسح ميداني، كل فريق يتضمن 8 باحثين، ويرافق كل فريق 2 من أعضاء التمريض من وزارة الصحة.

- يقوم المرافقون من أعضاء التمريض بعمل قياسات وزن وطول، وأخذ عينات دم من كل أفراد الأسرة، لعمل تحليل الأنيميا.

- ينفذ المسح الصحي للأسرة كل خمس سنوات، حتى يتم تحديث وتجديد قواعد بيانات عن صحة الأسرة، ويتم بناء عليها رسم السياسات والخطط الاستراتيجية للدولة.

-يركز المسح على الاستبيان عن كل الأسئلة المتعلقة بالصحة الإنجابية، وخصائص صحة الأطفال.