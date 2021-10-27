انطلاق العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة المصـرية 2021

بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، والذي يعتبر من أهم المسوح التي يجريها الجهاز، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

يوفر المسح العديد من المؤشرات التي تساعد متخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وكذلك المؤشرات المطلوبة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والمقارنات الدولية.

أهم المؤشرات المطلوبة للتنمية المستدامة

- مؤشرات الصحة الإنجابية بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.

- مؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة وبعدها للسيدات في العمر من «15 ـ 49 سنة»، والحالة التغذوية لهم «قياسات الوزن والطول» وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم «فقر الدم» لهم، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات.

- المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال مثل مستويات التطعيمات ومؤشرات الحالة التغذوية «قياسات الوزن والطول» من عمر «صفر ـ 5 سنوات» وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للفئة العمرية «6 أشهر إلى 19 سنة».

- المؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب في الفئة العمرية «15 ـ 29 سنة» للقضايا الهامة «استخدام تنظيم الأسرة، الإنجاب المرغوب فيه».

- مؤشرات المعرفة والاتجاهات والممارسات نحو فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالإضافة إلى العديد من المؤشرات تهم القضايا الأخرى.

يتم العمل بالمسح ميدانيًا في الفترة من 4/10/2021 وحتى منتصف يناير 2022 بواسطة باحثين من الجهاز يحملون بطاقات تعريف معتمدة وستكون مهامهم تجميع بيانات من الأسر بالوحدات السكنية طبقًا للاستمارات المعدة لذلك. كما يرجى من الأسر التعاون مع مندوبي الجهاز بإعطاء البيانات المطلوبة.