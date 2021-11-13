وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، لمناقشة خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء كان سبّاقًا في حوكمة التبرعات

وأكد وزير الأوقاف، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كان سبّاقًا في حوكمة التبرعات بالمحافظة، وأن مديرية أوقاف جنوب سيناء، هي أول مديرية تعلن خلوها من صناديق التبرعات بالمساجد، حيث كان اللواء أ.ح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد وجه بعدم وجود أي صناديق للتبرعات بمساجد المحافظة، اتساقًا مع منهج الوزارة في ذلك، حيث إن وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، تلبيان جميع ما تحتاجه المساجد، بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما، دون الاعتماد على أية صناديق بالمساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها، مما جعل من محافظة جنوب سيناء نموذجًا متقدمًا في عدم السماح بوضع أي صناديق تبرعات بالمساجد.

وتم التنسيق خلال اللقاء، فيما يتصل بمشاركة الأوقاف في الفعالية الكبرى التي تقام بسانت كاترين، يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، حيث خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 10 ديسمبر 2021م، ليكون عن سيناء والتجلي الأعظم، وسينقلها التليفزيون المصري من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين.

صناديق التبرعات

وكانت 8 مديريات أوقاف (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - بورسعيد - مطروح - سوهاج - الأقصر - أسوان) أعلنت خلو مساجدها وزواياها من أية صناديق للتبرعات بالمساجد، ما عدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور.

يأتي ذلك في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية وتطوير العمل بالمديريات الإقليمية، بالتزامن مع اتجاه الدولة إلى التطوير والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الدفع غير النقدي والحوكمة المالية، وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية، سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.