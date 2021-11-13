النيابة تنتدب المعمل الجنائي في حادث حريق عين شمس بعد مصرع 3 شقيقات

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، انتداب المعمل الجنائي، لفحص مكان حادث حريق عين شمس، الذي أسفر عنه مصرع 3 شقيقات، لبيان سبب اندلاع الحريق، وموافاة جهة التحقيق بالتقارير الكاملة حول الواقعة، لمعرفة ما إذا كان هناك وجود إهمال من جهة الأهل من عدمه.

النيابة العامة تستدعي الأسرة لسماع أقوالهم في الحريق

وأمرت النيابة العامة، باستدعاء أسرة الأطفال لسماع أقوالها في الواقعة، حيث استمعت جهة التحقيق إلى أقوال والدة الضحايا، التي قالت إنها تركت الأطفال اللاتي كان أكبرهن عمرا طفلة لم تتخط عامها الثامن بعد، حيث توجهت الأم يوم الواقعة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب تعرضها لوعكة صحية، وعقب عودتها وجدت الجيران وعربات الإطفاء أسفل منزلها، والنيران مشتعلة بالمنزل، وتبين لها وفاة بناتها الثلاثة إثر تعرضهن للاختناق من الحريق.

الحريق داخل شارع مسجد عبد الرحمن

وكان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالي في وقت سابق، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة القسم، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت فورا لمكان البلاغ، للتأكد من صحة الواقعة، وتبين أن الحريق في الطابق الثالث داخل إحدى العقارات السكنية الكائنة في شارع مسجد عبد الرحمن.

3 سيارات إسعاف لإخماد الحريق

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران المشتعلة، ولكن أسفر الحريق عن مصرع 3 أطفال شقيقات، تعرضن للاختناق إثر استنشاق الأدخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق.

جثث الأطفال داخل المشرحة

وعلى الفور تم نقل الأطفال داخل عربات الإسعاف عقب استدعائها، من قبل الأهالي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق، بانتداب الطب الشرعي لتشريع جثث الأطفال الثلاثة وذلك لتحديد أسباب الوفاة.