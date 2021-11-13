مصرع شاب سقط عليه جسم صلب بقرية «جواد حسني» في البحيرة

لقي شخص مصرعه إثر سقوط جسم صلب عليه بقرية جواد حسني التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة شاب جراء سقوط جسم صلب عليه بقرية جواد حسني التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيق.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص تبين وفاة «حسن بلال عبد الصادق» 35 سنة وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

إصابة شخصين

كما استقبل مستشفى الدلنجات شخصين مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم دراجة نارية بأخرى بطريق المنشية الجديدة، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بأخرى بطريق المنشية الجديدة بذات المركز.

أسفر الحادث عن إصابة «صبري عيد حميدة»، 45 سنة مقيم الدلنجات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علاء السعيد عيسى رمضان 25 سنة مقيم دمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في القدم، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.