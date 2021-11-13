أسامة الأزهري: بالعلم تصنع الحضارات ويعم الاستقرار في المجتمعات

عقد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، مجلسا حديثيا لقراءة كتابه «البلدانيات» وهو عبارة عن أربعين حديثا عن أربعين شيخا من أربعين بلدا سافر إليها ودخلها.

الالتزام بالضوابط الصحية

وشدد الدكتور أسامة الأزهري قبل بداية حديثه عن كتابه البلدانيات على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية نظرا لحضور عدد كبير من الطلاب والباحثين للجلسة.

وافتتح «الأزهري» المجالس الحديثية بأكاديمية إحياء في المقطم، وسط حضور كبير من طلاب العلم من مصر ودول متعددة وجنسيات مختلفة أصروا على وجودهم للاستفادة من علم الشيخ الأزهري.

إلقاء بعض القصائد والإنشاد والمديح

بدأ المجلس بعد صلاة العصر بقراءة آيات من الذكر الحكيم وأعقبه قراءة الدكتور أسامة الأزهري للأحاديث مُعلقًا عليها وشارحا لها، وتخلل ذلك صلاة المغرب والعشاء، وكذلك تم إلقاء بعض القصائد والإنشاد والمديح على غرار عادة المحدثين القدماء في عقدهم للمجالس الحديثية.

وألقى الدكتور أحمد نبوي أحد علماء الأزهر الشريف وعميد الأكاديمية كلمة مختصرة رحب فيها بالدكتور أسامة الأزهري وقدم له شكره الوافر على تشريفه بالحضور بين طلاب العلم ودعمه لهم بمثل هذه اللقاءات والمجالس.

واختتم المجلس بنصائح من الدكتور أسامة الأزهري للطلاب بالحرص على التعلم الذي من خلاله تُصنع الحضارات وتبنى الأوطان ويعم الاستقرار والأمان في المجتمعات.

كتاب الحق المبين

وكان الأزهري قد ألف كتاب «الحق المبين» الذي صدر في عام 2015، الذي يهدف إلى الرد على من تلاعبوا بالدين الإسلامي، وتحول الكتاب إلى مشروع فكري متكامل للرد على الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية من الإخوان وداعش بمنهج علمي إسلامي، وترجم كتاب «الحق المبين»، لعدة لغات حول العالم، ومنذ صدوره سعى إلى تحويله إلى سلسلة مقالات يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى تحويله لبرنامج.

كما أنه أطلق برنامج «الحق المبين»، ليكون بمثابة اشتباك فقهي وعلمي مع الشُبهات الفقهية والعلمية التي تزعّمتها وروّجتها تيارات الإسلام السياسي، وشرّعت من خلالها للعنف والقتل والدم والإرهاب.