«الأزهري» عن حكم قراءة القرآن والعورة مكشوفة: لا يجوز شرعا

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن فضل قراءة القرآن عظيم وكبير سواء للمتقنين في قراءته أو المتعثرين في القراءة، لافتا إلى أنه يجب قراءة القرآن في أي وقت، ولكن يجب أن نأخذ منه ما يرشدنا إليه من قيم وخلق وعلم وإنسانية، «اجعلوا القرآن يسري إلى حياتكم ويراه الناس فيكم، ومينفعش واحد يداوم على قراءة القرآن ويترك شارعه غير نظيف أو يسيء إلى زوجته ويظلمها أو أولاده، أنت كده منفذتش اللي القرآن بيقوله».

الأزهري: «خلي القرآن شغال في البيت حتى لو بتتكلم.. بركة ونور في البيت»

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب تشغيل القرآن في المنزل أو أماكن العمل كما يمكن تركه يعمل والمنزل خال، «خلي القرآن شغال في البيت حتى لو بتكلم أبنك أو أخوك علشان يبقي بركة ونور في البيت، وهو كلام المولي وبركة في كل الأحوال».

الأزهري: «يجب التفرقة بين التلاوة من الحفظ والتلاوة من المصحف»

وأوضح أن الأية الكريمة «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» من سورة الأعراف هي من سبيل الندب أي يعني الأفضل أو الأليق بالأدب، «يجب التفرقة بين التلاوة والتلاوة من المصحف، فالإنسان لا يقرأ القرآن أو يمس المصحف إلا وهو على وضوء، من انتقض وضوءه أو المرأة الحائض يحرم عليهما مس المصحف».

وأكد أنه، إذا كان الإنسان على غير وضوء فلا يجوز له مس المصحف ويجوز له أن يقرأ القرآن من ذهنه، «جاز أن يقرأ على غير وضوء ولكن لا يجوز مس المصحف إلا وهو على وضوء، والإنسان الجنب لا يقرأ أو يمس إلا أذا تطهر، والمرأة في فترة العادة الشهرية فلا تقرأ القرآن وأن تمسه إلا في مقام التعلم والتعليم».

وتابع: «قراءة القرآن عبر التليفون المحمول لا يأخذ حكم المصحف الشريف، ده ضوء وليس الورقة المكتوب عليها الحرف، ولا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وجزء من عورته مكشوف، ويجب أن يقعد بشيء من الوقار وحفظ حق القرآن الكريم، وأن يستقبل القبلة فهو أفضل».