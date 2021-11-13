الصحة: منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزيرة الصحة والسكان، أطلق اليوم بدء التسجيل وتلقي لقاحات كورونا للمواطنين في محطات المترو والقطارات والمولات، وأعلن أنه خلال أول ساعتين عمل فقط تم تطعيم 300 مواطن في محطة مترو الأنفاق أنور السادات.

معا نطمئن.. سجل الآن

وأضاف مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن محطات مترو الأنفاق التبادلية والمحطات ذات الكثافات العالية ستشهد 14 مركزًا لتلقي اللقاحات، مشيرًا إلى أن حملة «معا نطمئن.. سجِّل الآن» ستشارك غدا في محطة قطار رمسيس ومحطة الجيزة ومحطة سيدي جابر وستمتد للمولات مثل كايروفيستيفال وسيتي ستارز لتسجيل طلبات الحصول على المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم منع الطلاب غير الحاصلين على لقاحات كورونا من دخول الامتحانات، حيث سيمكنهم دخول الامتحانات بعد الحصول على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الحملة ستكون ممثلة في شباك مكتوب عليه «التسجيل لتلقي اللقاح»، وبعد التسجيل يركب المواطن وعندما ينزل أي محطة تبادلية وسيكون قادرا على الحصول على التطعيم.

جار زيادة عدد نقاط التطعيم في محطات المترو

ولفت، إلى أن كل محطة تبادلية أو محطة عليها إقبال كبير من قبل المواطنين ستحتوي على مركزين، وهناك 8 محطات تسجيل ونقاط تطعيم ذات الكثافة العالية مثل شبرا وكلية الزراعة وروض الفرج وجمال عبدالناصر وسعد زغلول والسيدة زينب، وسيتم إذاعة تسجيل صوتي خلال أيام قليلة داخل مترو الأنفاق لحث المواطنين على أهمية تلقي اللقاح توجههم إلى المراكز، وجرى التنسيق بين وزيري النقل والتعليم العالي، وجارٍ التوسع في عدد النقاط بمحطات المترو.