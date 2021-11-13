الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس: صلتنا انقطعت به منذ 18 سنة ونحترم إخوتنا المسلمين

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، بيانا رسميا أكدت خلاله انقطاع صلة الكاهن السابق زكريا بطرس بها منذ أكثر من 18 عاما.

زكريا بطرس لم يعد تابعا للكنيسة القبطية

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانها، إن زكريا بطرس كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره.

وأضافت الكنيسة: «الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث بتاريخ 11 يناير 2003 ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد».

وتابعت الكنيسة القبطية: «بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها».

ترفض أساليب الإساءة والتجريح

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها من جهتها ترفض أساليب الإساءة والتجريح، قائلة: «إنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين».