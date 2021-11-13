أخبار الإسكندرية: ربط امتحانات «الميدتيرم» بتلقي اللقاح.. وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثًا عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برز الحدث الأكبر في منع الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من دخول امتحانات «الميد تيرم» في جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى أن طقس الإسكندرية تمثل في رياح باردة وارتفاع موج البحر وتوقعات بسقوط أمطار.

فيما احتفلت كنيسة سانت آن بالإسكندرية بالتذكار الرابع لنياحة قديستها، بينما عرض متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية قطعة مميزة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتمثل في توكة حزام ماسية من مقتنيات الأميرة فوزية فؤاد.

منع الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من امتحانات «الميد تيرم» في جامعة الإسكندرية

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية، عن عدم السماح بدخول أي طالب إلى امتحانات «الميد تيرم» المقرر انطلاقها في 20 من نوفمبر الجاري، دون الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 25 أكتوبر 2021 والخاص بعدم السماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي بعد 15 من نوفمبر 2021.

رياح باردة وارتفاع موج البحر وتوقعات بسقوط أمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، طقسا غائما، مع ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي وهبوب رياح باردة نهارًا على المدينة، مع توقعات منخفضة بهطول الأمطار، مع وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير معتدل وممطر يبدأ من اليوم، على عدد من المحافظات.

كنيسة «سانت آن» بالإسكندرية تحتفل بالتذكار الرابع لنياحة قديستها

احتفلت كنيسة سانت آن بالإسكندرية بالتذكار الرابع لنياحة قديستها، وذلك من خلال صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب يوحنا أبادير، راعي الكنيسة، كما ألقى الأب الراعي كلمة العظة، التي دارت حول مريم العذراء وأمها حنة، التي تركت لابنتها ميراثًا حقيقيًا، وهو «الحب».

«توكة حزام من الماس».. متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يعرض مقتنيات الأميرة فوزية

عرض متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية قطعة مميزة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتمثل في توكة حزام ماسية من مقتنيات الأميرة فوزية فؤاد التي تعد توكة حزام مستطيلة الشكل من البلاتين مرصعة بالماس مكتوب عليها «فوزية» باللغة العربية، وعلى كل جانب حلية على شكل زهرة ومرصعة بالماس، ويتوسط هذه الحليات حلية على شكل نصف زهرة، واحدة بالأعلى وأخرى مثلها من الأسفل ومرصعة بالماس أيضا.

وأوضح متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، أن الأسباب التي جعلت هذه القطعة قطعة مميزة، كونها تحفة فنية لم تتكرر مصنوعة خصيصا للأميرة فوزية، بالإضافة إلى تصميمها الأكثر من رائع وكتابة اسم الأميرة عليها مرسوما باللغة العربية أعطى لها جاذبية وجمالا لا يقارن بأي قطعة أخرى.